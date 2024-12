Parempopulistide liider lubas toetada Prantsuse valitsuse umbusaldamist

Prantsusmaal käivad endiselt vaidlused riigieelarve sisu üle. Bardella teatas, et valitsuse esitatud eelarve pärsib prantslaste ostujõudu.

Bardella teatas, et kui peaminister Michel Barnier ei tee olulisi muudatusi, siis hääletab tema tema kodupartei RN umbusaldusavalduse poolt.

Prantsusmaal käivad praegu tulised arutelud järgmise aasta sotsiaalkindlustuse eelarve üle. Barnier ise on korduvalt hoiatanud, et tema arvates on riigi suurenev eelarvepuudujääk Prantsusmaa kõige pakilisem probleem, mis vajab viivitamatut lahendamist.

Septembris ametisse astunud Barnier tutvustas oktoobris järgmise aasta riigieelarvet, mis nägi ette 20 miljardi euro ulatuses maksutõuse ja 40 miljardi ulatuses kulude kärpimist. Eelarvega pole rahul Barnier' poliitilised vastased.

Prantsuse parlament on samas killustunud ja Barnier' valitsuse püsimine sõltub parempopulistide vaikivast toetusest. Bardella räägib nüüd, et võimuliit ei arvesta tema partei huvidega, vahendas Politico.

"Kõik, mida oleme prantslaste huvides välja pakkunud, kõik muudatusettepanekud, mille oleme viimastel nädalatel esitanud, kõike on teadlikult ignoreeritud. Kuid Michel Barnier on unustanud, et ta on valitsuse eesotsas, millel pole rahvusassamblees enamust ja millel pole riigis demokraatlikku legitiimsust," rääkis Bardella.

Barnier on samas juba mitmeid järeleandmisi teinud, ta loobus ka elektrimaksude tõstmise plaanidest. Hiljuti lubas ta veel, et piirab dokumentideta inimeste juurdepääsu tervishoiuteenustele.

Parempopulistid pole aga endiselt rahul Barnier' tööga, mis võib tähendada ka valitsuse lõppu. Siseminister Bruno Retailleau hoiatas, et kui valitsus variseb eelarvekõneluste tõttu kokku, siis tabab riiki finantskriis.