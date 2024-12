Stellantise tegevjuht astus ametist tagasi

Stellantise kasum ja müük on sel aastal järsult langenud ning firma teatas pühapäeval, et Tavares astub viivitamatult tagasi.

Stellantise aktsia läks esmaspäeval langusesse, firma aktsia on sel aastal kukkunud ligi 40 protsenti. Stellantis teatas, et firma juhtkond alustas uue tegevjuhi leidmise protsessi ning loodab uue juhi nimetada ametisse 2025. aasta esimesel poolel, vahendas The Wall Street Journal.

Varem teatas firma, et Tavares lahkub ametist 2026. aastal, kui tema leping lõppeb.

Stellantis ajas pandeemia ajal edukat äri ning suutis USA-s edastada General Motorsit ja Fordi. Müük aga langes 2024. aasta esimesel poolel, kasum langes ligi 50 protsenti.

Tavarese juhtimisstiil tõi kaasa ka pinged edasimüüjate, tarnijate ja poliitikute vahel. Itaalias pidi Stellantis mitu korda oma tootmise peatama, kuna nõudlus firma elektrisõidukite järele on nõrk.

Stellantis loodi 2021. aasta alguses, kui ühinesid Fiat Chrysler ja Peugeot'i omanikfirma PSA. Stellantisele kuuluvad veel sellised kaubamärgid nagu Alfa Romeo, RAM, Dodge, Jeep, Citroen ja Opel.