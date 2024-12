Päevakaja (02.12.2024 18:00:00)

Komisjoni hinnangul kaotaks riik täiendava tõusu tagajärjel tuleneva piirikaubanduse ja salaturu kasvu tõttu tulusid.

* Põhiseaduse assamblee liikmed Liia Hänni ja Jüri Adams tutvustasid Riigikogu põhiseaduskomisjoni avalikul istungil oma seisukohti põhiseaduse muutmise eelnõu asjus, mis võtaks agressorriikide kodanikelt kohalikel valimistel hääleõiguse. Põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Terrase sõnul seisavad komisjonil selle eelnõu teemal ees veel mitmed istungid ning kõige varem saab eelnõu teisele lugemisele saata veebruaris. Liia Hänni; Jüri Adams; Hendrik Terras; Ingrid Landeiro

* Valitsus otsustas täna kutsuda kuni 250 reservväelast lisaõppekogunemisele Okas 24-2. Reservväelased osalevad Eesti diviisi poolt juhitud õppusel Pikne.

* Välisminister Margus Tsahkna kehtestas sanktsiooni, millega keelatakse Gruusia üheteistkümne võimuesindaja Eestisse sisenemine. Teiste hulgas on selles nimekirjas Gruusia siseminister Vahtang Gomelauri ja Gruusia võimupartei Gruusia Unistus auesimees Bidzina Ivanishvili. Tsahkna sõnul kehtestati neile inimestele sissesõidukeeld, sest nad on osalenud ränkades inimõiguste rikkumistes, surudes vägivaldselt maha Gruusias toimuvaid legitiimseid proteste.

* Välisuudised. Reene Leas

* Eesti suursaadik NATO-s Jüri Luik ütles Vikerraadio saates „Välistund”, et USA presidendiks valitud Donald Trump on püüdnud anda ukrainlastele teatud positiivseid signaale. Luige sõnul on selle näiteks erukindral Keith Kelloggi nimetamine rahuvahendajaks. Luik märkis aga, et praegu on raske näha, et venelased oleksid huvitatud diplomaatilisest lahendusest. Jüri Luik

* Läinud nädalal Süürias pealetungi alustanud valitusvastane ühendus toetub olulisel määral Türgi abile. Samas on selle minevik kirju ning suur osa lääneriike nimetab seda terroristlikuks. Lähis-Ida ekspert Peeter Raudsik; ajakirjanik Hille Hanso; Madis Hindre

* Riigikogu komisjonidel on aega paar nädalat, et võtta seisukoht küsimuses, kas Eesti peaks nõustuma Euroopa Liidu 2040. aasta kliimaeesmärgi ettepanekuga. Kliimaministeeriumi hinnangul ei ole Eestil võimalik Euroopa Komisjoni soovitust täita, kui ei võeta kasutusele uusi tehnoloogiaid. Täna arutasid teemat ühisistungil majanduskomisjon ja maaelukomisjon. Riigikogu majanduskomisjoni esimees Jaak Aab; Ingrid Landeiro

* Eesti elektrisüsteemi halduri Elering kinnitusel on nende korraldatava sagedusreservi hanke vastu huvi ilmutatud nii Eestist kui välismaalt ning suure tõenäosusega rajatakse hanke tulemusel mitte üks suur, vaid mitu väiksemat gaasijaama. Kuna Eesti lahkub tuleva aasta veebruaris Vene sagedusalast, otsib Elering hankega uusi sagedusreservi pakkujaid. Novembri alguses pikendas Elering hanke tähtaega kolme kuu võrra kuni tuleva aasta juuli keskpaigani. Põhjuseks on soov oodata ära Kliimaministeeriumis kavandatavate elektrituruseaduse muudatuste jõustumine, nii et liitumiskulud oleksid pakkujate jaoks teada. Hanke kogumaht on 500 megavatti, kuid pakkumisi saab teha minimaalselt 25 megavatile. Eleringi juhatuse liige süsteemijuhtimise ja turgude valdkonnas Erkki Sapp ütles rahvusringhäälingule, et suure tõenäosusega on hanke tulemuseks mitu väiksemat jaama. Hankes on paika pandud ka jaama hiliseim valmimisaeg, milleks on neli aastat ja kümme kuud pärast lepingu sõlmimist. Enefit Poweri juhatuse esimees Lauri Karp ütles, et Enefit Power kavatseb hankel osaleda. Lauri Karp; Toomas Pott

* Eesti teatrid ühinesid Euroopa etendusasutuste pöördumisega Euroopa Parlamendi poole, et seista vastu sõna- ja loominguvabaduse piiramisele. Etendusasutuste Liidu tegevjuht Liina Unt; Tõnu Karjatse

* Sport. Ivar Lepik

* Ilmateade. Sünoptik Ele Pedassaar