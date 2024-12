Iisrael lubas anda relvarahu rikkunud Hezbollah'le karmi vastuse

"Me lubasime astuda vastu mis tahes Hezbollah'-poolsele relvarahu rikkumisele – ja see on täpselt see, mida me teeme. Hezbollah' tuli (Iisraeli armee) posti pihta Har Dovis saab karmi vastuse," ütles Katz.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu süüdistas esmaspäeva õhtul Hezbollah'd tõsises vaherahu rikkumises.

"Hezbollah' tuli Har Dovis on tõsine relvarahu rikkumine ning Iisrael vastab jõuliselt," ütles Netanyahu. Ta lubas pidada omalt poolt kinni relvarahust, kuid vastata mis tahes Hezbollah' rikkumisele, ükskõik, kui väike või suur see oli.

Veidi hiljem teatas Liibanoni meedia, et Iisraeli kaitsevägi korraldas Liibanoni lõunaosas õhurünnaku, vahendas The Times of Israel.

Rahvusvaheliselt tuntakse Har Dovi Iisraeli ja Liibanoni vahelisel piirialal ka kui Shebaa Farme.

Hezbollah tunnistas rünnaku varem esmaspäeval ka omaks, tegu oli esimese sellise korraga pärast relvarahu jõustumist läinud nädalal.

Iraani toetusega rühmitus ütles avalduses, et ründas Iisraeli positsiooni Kfar Shouba okupeeritud küngastel, mida Liibanon peab oma territooriumi osaks.