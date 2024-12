Oluline teisipäeval, 3. detsembril kell 7.50:

- Valge Maja teatel suurendab Biden veel enne lahkumist abi Ukrainale;

- Scholz Kiievist Putinile: meie toetus Ukrainale ei lõppe;

- Meedia: Pariis ja London arutavad rahuvalvajate paigutamist Ukrainasse;

- USA: NATO ministrid kinnitavad Brüsselis toetust Ukrainale;

- Rootsi jätkab Ukraina toetamist infrastruktuuri taastamisel;

Valge Maja teatel suurendab Biden veel enne lahkumist abi Ukrainale

USA president Joe Biden kavatseb enne riigipea kohalt lahkumist järelejäänud aega kasutada relvatarnete suurendamiseks Ukrainale ja uute sanktsioonide kehtestamiseks Venemaa vastu, ütles Bideni riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan.

"Nende jõupingutuste osana andis ta (president Biden – toim.) oma meeskonnale korralduse kasutada täielikult ära kõik olemasolevad rahalised vahendid, et tagada Ukraina kaitse (...) President andis Pentagonile ülesandeks kiiresti Ukrainasse varustust toimetada," ütles Sullivan Valge Maja avalduses.

Ta märkis, et jaanuari keskpaigaks tarnib USA Kiievile täiendavalt sadu tuhandeid suurtükimürske, tuhandeid rakette ja muid kriitiliselt tähtsaid relvasüsteeme. USA järgmiseks presidendiks valitud Donald Trump astub ametisse 20. jaanuaril.

USA presidendi riikliku julgeoleku nõunik lisas, et Washington on juba kehtestanud "Vene finantssektori vastu tõsised sanktsioonid, millele järgnevad uued sanktsioonid".

Ta meenutas, et selle aasta alguses sai Ukraina juba Ameerika Ühendriikidelt sadu õhutõrjerakette, Biden andis loa jalaväemiinide tarnimiseks Kiievile ning kohandas ka luba kasutada USA rakette rünnakuteks Venemaale asuvate sihtmärkide pihta.

"President on pühendunud Ukraina kõige soodsamasse olukorda seadmisele ja me jätkame selle strateegia elluviimist," rõhutas Sullivan.

Teisipäeval teatas Pentagon, et USA annab Kiievile sõjalise abi paketi, mille väärtus on 725 miljonit dollarit. See pakett sisaldab NASAMS-i õhutõrjesüsteeme ja Stinger MANPADS-i õhutõrjerakette, droone, droonidevastast laskemoona, 155-mm ja 105-mm suurtükimürske, HIMARS-i rakette, Javelini laskemoona ATGM, granaadiheitjaid AT-4, rakette TOW ATGM ning jalaväemiine.

Scholz Kiievist Putinile: meie toetus Ukrainale ei lõppe

Saksa kantsler Olaf Scholz tegi esmaspäeval pärast visiiti Kiievisse avaliku pöördumise Venemaa liidrile Vladimir Putinile, milles kinnitas, et Berliini toetus Vene agressiooni tõrjuvale Ukrainale püsib nii kaua kui vaja.

"Minu sõnum Kiievist Putinile: me oleme valmis pikaajaliseks vastasseisuks. Meie toetus Ukrainale ei lõpe. Seisame koos Ukraina rahvaga nii kaua kui vaja," kirjutas Scholz sotsiaalmeediakanalis X.

My message from Kyiv to Putin:



We're in this for the long haul.



Our support for Ukraine will not waiver.



We will stand by the Ukrainian people - for as long as it takes. pic.twitter.com/uy8SFIAw4x