Otse kell 14: keskkonnakomisjon arutab EL-i 2040. aasta kliimaeesmärke

Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel avalikul istungil on tähelepanu keskmes Eesti seisukohad Euroopa Liidu 2040. aasta kliimaeesmärgi suhtes. Arutelule on kutsutud üle kümne huvigrupi ja organisatsiooni esindaja, kes on avaldanud varem arvamust kliimaeesmärkide seadmise kohta. Kell 14 algavat istungit saab jälgida ERR-i portaalis.