Gruusias on inimesed mitu päeva protestinud, sest ei nõustu Euroopale selga pöörama. Kuidas hoida ära vägivalla laienemine? Miks Vene jalajälg riigis nii suur on? Kas Euroopa Liit on Gruusia üksinda jätnud? ETV "Esimeses stuudios" selgitab teemat välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.