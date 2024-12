Viru malev talletas ajaloo fotoraamatusse

1918. aastal loodud Viru malevast koostatud raamatus on üle kahesaja lehekülje pilte. Raamatus pannakse põhirõhk maleva tegevusele pärast selle taasloomist 1990. aastal, sest sellest ajast on fotoarhiiv rikkalikum.

"Idee ja raamatu formaat muutusid mitu korda. Me lähtusime praegusest elukorrast ehk lähtusime sellest, milliseks ta on kujunenud Lääne-Virumaal. Me lähtusime praegusest elukorrast ehk sellest, milliseks ta on kujunenud Lääne-Virumaal - meil on Viru malevas kolm malevkonda -, ja see oli raamatu põhikontseptsioon. Saime aru, et on mõistlik panna see kokku piltidest, nii palju kui vähegi võimalik," ütles raamatu koostaja Indrek Jurtšenko.

Raamatut "Kaitseliidu Viru maleva ajalugu piltidel" trükiti 500 eksemplari.