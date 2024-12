Järgmistel päevadel tuleb veel lund

Ööl vastu kolmapäeva pilvisus loode poolt hõreneb. Öö hakul sajab mitmel pool Ida- , Kesk- ja Lõuna-Eestis veel lund, lörtsi ja vihma. Tuul puhub põhjakaarest 3 kuni 9, iiliti 12, öö hakul rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 6, rannikul sooja kuni 2 kraadi. Teed on kõikjal libedad.

Hommik tuleb selge, kohati vahelduva pilvisusega. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 6, rannikul kuni 10 ning Liivi lahel iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, saarte rannikul kuni +1 kraadi.

Päev tuleb selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Tuul puhub põhjast ja kirdest 3 kuni 8, rannikul iiliti 11 ning Liivi lahe ääres pärastlõunal kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +1, saarte rannikul kuni +3 kuni. Seega libeduseoht tänavail püsib.

Järgnevail päevil on taevas valdavalt pilves. Oodata on lund, rannikul ja saartel kohati ka lörtsi ja vihma. Kõige kargem päev on neljapäev, mil öösel on külma keskmiselt 5, päeval 1 kraad. Edaspidi ilmad pehmenevad ehk reedel on külma keskmiselt 1, laupäeval 0 ning pühapäeval sooja 1 kraad.