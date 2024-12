Oluline kolmapäeval, 4. detsembril kell 5.40:

- Rutte: me ei tohi lubada kasutada talve relvana Ukraina vastu;

- Enim ründavad Vene väed Pokrovski ja Kurahhove suunal.

Rutte: me ei tohi lubada kasutada talve relvana Ukraina vastu

NATO ei tohi lubada seda, et talve kasutatakse relvana Ukraina vastu, ning tuleb teha enamat Ukraina õhutõrje tugevdamiseks, ütles teisipäeval alliansi peasekretär Mark Rutte.

"Ja ma tõesti tahan teile kinnitada, et liitlased on teiega. Me peame tegema mitut asja. Esiteks peame tagama, et aitame teil võimalikult hästi säilitada energiasüsteemi ja energiataristut," ütles Rutte Brüsselis kohtumisel Ukraina välisministri Andri Sõbihaga.

"Me ei saa lubada, et talv Ukrainas muutuks relvaks, ja täna (teisipäeva) hommikul arutasime seda (USA välisministri) Antony Blinkeni ja teistega," ütles NATO peasekretär.

Rutte rõhutas, et Ukraina õhutõrje küsimuses tuleb teha enamat, et olla kindel, et Ukraina on maksimaalselt turvatud.

Samuti on hädavajalik jätkata tööd sõjalise abi andmisel Kiievile, lisas Rutte.

NATO välisministrid on Brüsselis kahepäevasel kohtumisel.

Ukraina välisminister Andri Sõbiha palus teisipäeval NATO riikidelt veel vähemalt 20 õhutõrjesüsteemi, et lüüa tagasi Venemaa rünnakud riigi energiasüsteemile.

Enim ründavad Vene väed Pokrovski ja Kurahhove suunal

Teisipäeval leidis aset 180 lahingkokkupõrget, neist enamus leidis aset Kurahhove ja Pokrovski suunal, teatas Ukraina kindralstaap.

Ka rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud kirjutasid kolmapäeva varahommikul, et Venemaa jätkab pealetungi Donetski oblastis. Deepstate teatas, et vaenlane tungis edasi Suhhije Jali, Konstantinopolskoje, Datšenskoje, Puškino ja Kurahhovoe lähedal, vahendas Ukrainska Pravda.