Gruusias jätkusid kuuendat päeva valitsusvastased meeleavaldused

Gruusias jätkusid kuuendat päeva päeva valitsusvastased meeleavaldused, mis on loobunud taotlemast Euroopa Liidu liikmesust ning kriitikute sõnul läheneb hoopis Venemaale.

Protestijad avaldasid taas Gruusia pealinnas Thbilisis rahulolematust valitsuse poliitikaga. Politsei kasutas taas protestijate vastu veekahureid ja pisargaasi.

Nagu eelmistel öödel, üritas politsei veekahurite abil tõrjuda meeleavaldajad parlamendihoonest eemale, tõrjudes neid Marriotti hotelli suunas, nagu ka eelmistel päevadel, vahendas Raadio Vaba Euroopa veebileht Rferl.

Väljaanne Georgia Today kirjutas kolmapäeva varahommikul, et protestijad püstitasid Rustaveli tänavale barrikaade.

Lisaks Thbilisile toimuvad meeleavaldused teistes linnades, sealhulgas riigi suuruselt teises linnas Khuthaisis. Georgia Today teatas, et linnas tulid tänavatele sajad inimesed, kes lehvitasid Gruusia ja Euroopa lippe. Protestijad nõudsid ausaid ja vabu valimisi

Meeleavaldused on pealinnas Thbilisi ja teistes suuremates Gruusia linnades toimunud alates neljapäeva õhtust. Protestid puhkesid pärast seda, kui riigi peaminister teatas, et lükkab kuni 2028. aastani edasi läbirääkimised Euroopa Liiduga ühinemise üle. Otsus järgnes sellele, kui Euroopa Parlament kuulutas oktoobris peetud Gruusia parlamendivalimised ebaausateks ning kutsus korraldama uusi valimisi sõltumatute vaatlejate kontrolli all.

Gruusia peaminister Irakli Kobahhidze on keeldunud järeleandmistest ning ähvardas teisipäeval taas karistada poliitilisi vastaseid, väites, et nemad vastutavad vägivalla eest massimeeleavaldustel.