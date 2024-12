Meedia: Trump võib Hegsethi asemel määrata kaitseministriks DeSantise

USA järgmine president Donald Trump valis oma tulevase valitsuse kaitseministriks sõjaveterani Pete Hegsethi, kes on nüüd sattunud skandaalidesse. USA meedia kirjutab nüüd, et Trump võib Hegsethi asemel määrata kaitseministriks Florida kuberneri Ron DeSantise.

Hegsethi süüdistatakse seksuaalses rünnakus ja alkoholi kuritarvitamises. Allikate teatel võib seetõttu USA järgmiseks kaitseministriks saada DeSantis, asjaga kursis olevate inimeste sõnul pole lõplikku otsust veel tehtud, vahendas Politico.

DeSantise enda ametiaeg Florida eesotsas saab läbi 2027. aastal, pärast seda ta ei saa enam uuesti kuberneriks kandideerida. Seega tuleks Trumpi administratsiooniga liitumine tema karjäärile kasuks.

Varem eeldasid vaatlejad, et DeSantis võib taas kandideerida ka USA presidendiks. Ta üritas juba viimastel valimistel saada vabariiklaste presidendikandidaadiks, kuid loobus 2024. aasta alguses edasi kandideerimast ja palus siis oma toetajatel hääletada Trumpi poolt.

Kui DeSantis peaks liituma Trumpi administratsiooniga, siis Florida kuberneriks tõuseks Jeanette Nunez, kellest saaks siis osariigi esimene Kuuba päritolu juht.

Samal ajal läheb Hegsethi jalgealune üha tulisemaks, kriitikud väitsid juba varem, et ta pole kunagi suurt organisatsiooni juhtinud. Tema kohal hõljub seksuaalse rünnaku vari, väidetav rünnak leidis aset 2017. aastal. Hegseth eitab süüdistusi, ametlikku süüdistust talle esitatud pole.

Viimastel päevadel halvenesid tema väljavaated aga veelgi, kuna väljaanne The New Yorker kirjutas, et ta pidi alkoholi kuritarvitamise tõttu taanduma veteranide ühingute juhtimisest.

Hegseth proovib nüüd vabariiklastest senaatoreid enda selja taha saada ja kohtub sel nädalal tähtsate senaatoritega. Ta ei saa endale lubada vabariiklaste enamusega 53:47 senatis rohkem kui kolme vabariiklase toetuse kaotamist, eeldusel, et kõik demokraadid on selle vastu.

Meedias levivad veel väited, et Trump kavatseb teha Pentagoni tippjuhtkonnas puhastuse ning vallandab woke kindralid. Hegseth ise on varem teravalt kritiseerinud DEI programmide koolitusi ja leiab, et mitmekesisust edendav poliitika peletab pädevaid ohvitsere armeest minema. Samas kritiseerib ka DeSantis järjepidevalt mitmekesisust edendavat poliitikat.

Trump ja DeSantis olid varem vihased rivaalid, kuid leppisid suvel ära ning Florida kuberner aitas vabariiklaste liidri kampaaniale raha koguda. Hiljuti selgus veel, et USA järgmiseks välisministriks saab praegune Florida senaator Marco Rubio. Florida koht USA ülemkojas jääb tühjaks ning meedias levivad väited, et DeSantis võib Florida järgmiseks senaatoriks määrata Lara Trumpi.