Prantsusmaal toimub hääletus valitsuse jätkamise üle

Barnier' valitsus võttis esmaspäeval vastu sotsiaalkindlustuse eelnõu ja tegi seda põhiseadusliku mehhanismi abil, mis võimaldas tal parlamendis hääletusest mööda minna. Vasakparteide liit esitas seejärel umbusaldusavalduse.

Suure tõenäosusega läheb umbusaldushääletus läbi, sest ka parempopulistlik partei RN kavatseb hääletada selle poolt. Barnier' valitsusel pole parlamendis enamust ning sõltub praegu RN-i vaikivast toetusest.

Hääletustulemus peaks selguma Eesti aja järgi kell 20.

Barnier' valitsus astus ametisse septembris, kui ta jõudis tsentristlike ja konservatiivsete poliitikutega kokkuleppele võimuliidu moodustamiseks.

Praegu Saudi Araabias riigivisiidil viibiv Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et usub endiselt, et Barnier' valitsus suudab hääletuse üle elada. "Riigi huvid on tähtsamad kui erakondade omad," ütles ta.

Kui Barnier' valitsus kukub, peab Macron leidma uue peaministri, kuna ta ei saa välja kuulutada uusi parlamendivalimisi enne järgmist suve, sest eelmistest valimistest on liiga vähe aega möödas.

Macroni leeris olevad allikad väitsid Reutersile, et president kavatseb uue peaministri nimetada kiiresti – võimalik, et isegi enne nädalavahetusel toimuvat Pariisi Notre-Dame'i katedraali pidulikku taasavamist.

Kui umbusaldushääletus õnnestub, on tegemist esimese korraga viimase 60 aasta jooksul, kui Prantsusmaal valitsus umbusaldusavalduse tagajärjel kukub.