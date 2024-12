Eesti toodete välisnõudlus on paranenud vaid osades valdkondades

"Otsisime üle terve maailma. Viimased suuremad tellimused oleme saanud Jaapanist ja Rootsist. Eestist on ka tellimused, selles mõttes olukord ei ole väga kehv. Aga seda, et näeksime valguskiirt kuskil tunneli lõpus, seda ma kinnitada küll ei oska. Aga me saame hakkama," rääkis Hekoteki omanik Heiki Einpaul.

"Et majandus tõuseks - see on väga lihtne. Kolme reeglit on vaja järgida: peab olema vabadus ettevõtjal tegutseda, nii nagu ta tahab; peab olema ressurss, mis on piisavalt õige hinnaga ja ei ole kallis; ja peab olema stabiilne ja odav maksukeskkond. Kuna praegu kiputakse igal pool vinti juurde keerama, siis ega tõusuks siin väga suuri eeldusi ei ole," sõnas Einpaul.

Viimati oli oktoobrile sarnane kasv töötlevas tööstuses kaks ja pool aastat tagasi. Ühe kuu andmete põhjal on aga vara öelda, kas üldine langus on läbi saanud.

"Tõesti - võrreldes eelmise aastaga oli oktoobri tase natukene parem, võrreldes selle aasta kolmanda kvartaliga oli oktoobri tase parem, enamvähem sama, mis ta oli teises kvartalis, et sellis põhja me nägemas oleme praegu," ütles Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

"Kuigi langemas on tüüpilised kahtlusalused - tekstiilitootmine, rõivatootmine, mööblitootmine -, kus hinnakonkurents on väga terav ja kus oleme kaotamas oma positsioone, siis sellele vastukaaluks tõesti on valdkonnad, kus olukord on paranemas. Seda on näha metallitootmises ja toidutootmises," sõnas Uusküla.

Välisnõudlus ongi paranenud veel vaid osades valdkondades. Seetõttu pole tööstus tervikuna veel madalseisust väljas

"Me oleme küll natuke august väljapoole roninud ja kui hästi läheb, saame ka välja. Eks väga palju sõltub, kuidas läheb välisturgudel, sest oleme ikkagi neist väga sõltuvad. Rohkem kui kaks kolmandikku tööstustoodetest müüme Eestist väljaspoole," ütles majandusministeeriumi analüütik Karel Lember.