Suusakeskused ei saa sooja ilma tõttu nõlvasid avada

Otepää on küll talvepealinn, kuid loodusliku lund pole siingi ülearu palju. Saabunud miinuskraadid andsid lõpuks võimaluse tehislumele. Siin, Väiksel-Munakal loodetakse nõlvad talverõõmuga täita vähemalt kümne lumekahuri abil.

"Seda on pikalt oodatud, eelmised neli aastat on olnud tegelikult väga head, et hooaeg on hakanud varakult ja külma, korralikku külma on tulnud juba novembris, et lootsime, et nii ka see aasta, aga nüüd oleme õnnelikud, et täna on kahurid käima saanud," rääkis AS Suusakeskused juhataja Priit Tammemägi.

Kokku on Kuutsemäe ja Väike-Munamäe suusakeskustes tööl 25 lumekahurit.

Kui suusanõlvadel hakkas lumetootmine varahommikul, siis Otepää kesklinnas asuvas talvepargis Winterplace alustati viie kahuri käivitamisega juba öösel kell 3.

"Tegelikult esimesed kelgutiirud on tehtud, et siin lapsed hommikul olid kohal ja liud said ära tehtud. Eks meil n-ö iga aasta siin sügise lõpus, talve alguses selline omavaheline sportlik, heas mõttes konkurents käib, et kes siis esimesena toob, kes siis teisena," sõnas Otepää Winterplace juhataja Siim Kalda.

Mida külmem on õues, seda rohkem toodavad lund ka kahurid. Lähiaja ilmaprognoos oodatud külmakraade siiski pikaks ajaks ei luba. Seega, suusakeskused nõlvasid avada veel ei saa - Kuutsemäel saab nädalavahetuseks valmis ehk õppenõlv.

"Tegelikult tundub, et peame homme lõunaks selle lumetootmise ära lõpetama ja seisma panema, et ilm läheb jälle plussi poole peale või liiga soojaks. Põllumeestel on ikaldus. Sama on meil lumemöldritel, kui pakast ei ole, siis ei ole ka tööd," sõnas Tammemägi.

Talvepargis ollakse veidi optimistlikumad. Oma kelguga võib nõlvast alla lasta juba enne lumepargi lõpliku valmimist.

"See lumi on hästi tihe, null kuni ühe kraadi juures ta säilib kenasti ja sulamisprotsessi sisuliselt ei ole. Küll on see, et juurde ei saa toota. Õnneks on praegu olnud meil siin kraad-kaks külmem, kui on prognoos olnud. Ma ise natuke loodan, et ka järgnevad päevad on niimoodi, et siis me saame pikemalt toota lund ja võib-olla, mine tea, äkki järgmiseks nädalaks kogu lume ära teha," sõnas Kalda.