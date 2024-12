Kõrgrõhkkond taandub Venemaale

Skandinaavias ja Soomes on praeguseks temperatuur -10..-20, Lapimaal alla -25 kraadi langenud. Aga pakane püsima ei jää, sest kõrgrõhkkond peab taanduma. Põhjuseks Atlandi madalrõhkkonnad, mis tungivad Euroopasse. Esimene neist tõukab juba homseks kõrgrõhkkonna troonilt, pöörab nii Skandinaavias kui Läänemere ääres õhuvoolu lõunasse ja lükkab talvekülma minema.

Neljapäevaks taandub kõrgrõhkkond Venemaale, seda madalrõhkkonna sunnil, mis liigub Poolast Läänemere poole. Jääb ise väetiks, aga siiski tõstab veidi tuult. Lükkab meie poole pilvemassi. Vastu hommikut hakkab Liivi lahe ümber ja maa lõunaosas lund sadama. Õhk on miinustes. Päevaks nihkub pilveserv üle maa, sajab lund, saartel ka lörtsi ja vihma. Sadu just tugev ei ole, Võru- ja Virumaa idaserv saavad vaid kergeid pudemeid. Õhtu poole mandri sisealadel enam suuremat sadu ei tule, aga saartele ja mandri läänerannikule lisandub vihma ja lörtsi.

Reedel koondub kõrgrõhuala Venemaale ja ulatub servaga Läänemere idarannikule. Teisel pool merd on ülekaal madalrõhualal. Jääme kahe rõhuala piirimaile. Mandril on ilm sajuta ja õhk miinustes, saartel ja läänerannikul poetab lörtsi ja vihma ja temperatuur on üle 0.

Öö vastu neljapäeva on selge ja sajuta. Vastu hommikut lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja hakkab lund sadama. Puhub ida- ja kagutuul 2-8, rannikul iiliti 13 m/s. Õhutemperatuur on -3..-8 kraadi, rannikul 0 ümber. Teedel on libeduseoht!

Hommikul sajab Pärnu-, Viljandi- ja Läänemaal kerget lund, saartel lörtsi ja seal on sadu tihedam. Puhub kagutuul 3-9, rannikul iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur on -2..-6, saartel 0 ümber.

Päev on pilvine. Mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi ja vihma, õhtuks saab mandril sadu läbi, saartele lisandub lörtsi ja vihma. Puhub kagutuul 4-10, rannikul iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0..-3, saartel ja läänerannikul 0..+3 kraadi.

Lähiajaks jäävad nii ööd kui ka päevad mandril napilt miinuspoolele, saartel ja läänerannikult veidi üle 0. Reedel sajab vaid saartel lörtsi ja vihma.

Laupäeva ööl ja ennelõunal sahistab mõnes üksikus kohas kerget lund, saartel lörtsi. Õhtul muutub sadu laialdasemaks ja saartel vesisemaks. Õhk on

Pühapäeva öö toob lund, sekka lörtsi, saartel ka vihma. Päeval sadu hõreneb ja muutub ka mandril vesisemaks ja õhk 0 lähedaseks.