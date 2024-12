Oluline neljapäeval, 5. detsembril kell 5.50:

- Ukraina delegatsioon kohtus USA-s Trumpi meeskonnaga;

- Zelenski kuulas ettekandeid rindelt ja Venemaa lähimatest plaanidest;

- Holland eraldab Ukraina toetuseks täiendavalt 22 miljonit eurot.

Ukraina delegatsioon kohtus USA-s Trumpi meeskonnaga

Ukraina delegatsioon tegi visiidi Washingtoni ja kohtus seal järgmise USA presidendi Donald Trumpi meeskonnaga. Trumpi meeskonda esindasid tulevane rahvusliku julgeoleku nõunik Mike Waltz ja Ukraina tulevane erisaadik Keith Kellogg.

Nii Waltz kui ka Kellogg hakkavad mängima võtmerolli tulevases Trumpi administratsioonis.

Uudisteagentuur Reuters teatas, et Ukraina delegatsiooni juhtis president Volodõmõr Zelenski büroo ülem Andri Jermak. Delegatsiooni kuulusid väidetavalt veel kaitseminister Rustem Umerov ja majandusminister Julija Svõrõdenko.

Arutelude kohta konkreetseid üksikasju saadaval veel pole. Trumpi meeskond ei vastanud uudisteagentuuri Reuters kommentaaritaotlustele.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et aruteludega ühines ka tulevane asepresident J.D. Vance.

Trump ise on lubanud sõja lõpetada ja Kellogg on esitlenud Trumpile rahuplaani, mis sisaldas lahingutegevuse külmutamist praeguste rindejoonte järgi. Ukraina ei saaks pikka aega ühineda NATO-ga, kuid USA jätkaks sõjalise abi saatmist Ukrainale ning annaks Kiievile julgeolekugarantiid, et vältida Venemaa edasist agressiooni.

Zelenski kuulas ettekandeid rindelt ja Venemaa lähimatest plaanidest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kuulas kolmapäeval ära Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse juhi Kõrõlo Budanovi ettekanded olukorrast rindel ja vaenlase lähiaja kavatsustest.

"Sõrskõi tegi aruande olukorrast rindel, meie sammudest piirkondade tugevdamiseks ja lahingüksuste varustamisest. Samuti Kurski operatsioonist. Budanov rääkis Venemaa lähituleviku kavatsustest ja olukorrast Süürias ehk kuidas jõudude vahekorra muutumine Süürias võib muuta globaalseid olusid," rääkis president igaõhtuses videopöördumises rahvale.

Lisaks tõi riigipea välja raporti Gruusia olukorra kohta.

"Ja see Gruusias pole muidugi ainult ühe rahva ja mitte ainult meie piirkonna probleem ehk kuidas Gruusia praegune valitsus sunnib riiki ilmselgele sõltuvusele Venemaast. See on lihtsalt häbiväärne, mida nad oma rahva vastu teevad. Ja kui Moskva kiidab seda valitsust Gruusias, siis see näitab selgelt, kelle heaks nad Thbilisis töötavad ja kelle nimel proteste laiali ajavad. Kindlasti mitte Gruusia jaoks," märkis Zelenski.

Holland eraldab Ukraina toetuseks täiendavalt 22 miljonit eurot

Hollandi välisminister Caspar Veldkamp teatas kolmapäeval otsusest eraldada Ukraina kaitse- ja küberjulgeolekusse täiendavalt 22 miljonit eurot.

"Eilsel NATO-Ukraina nõukogul rõhutasin Ukraina sõjalise võimekuse tugevdamise tähtsust. Holland eraldab NATO kaudu Ukraina õhukaitse- ja kübervastupidavuse projektidele täiendavalt 22 miljonit eurot," kinnitas välisminister.