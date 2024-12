Bitcoin'i hind ületas 100 000 dollari piiri

Donald Trump võitis viimased presidendivalimised ning sellega jäid rahule krüptoinvestorid. Viimase nelja nädala jooksul on bitcoin'i hind kerkinud ligi 40 protsenti ja maailma populaarseima krüptovaluuta hind ületas kolmapäeval 100 000 dollari piiri.

Hiljuti selgus veel, et Trump määras väärtpaberi- ja börsikomisjoni järgmiseks juhiks krüpto-meelse endise regulaatori Paul Atkinsi. See viitab, et krüptoäri ning Washingtoni poliitika võivad tulevikus käia käsikäes, vahendas The Wall Street Journal.

"Ma leian, et see on väga irooniline. Bitcoin'i eesmärk oli luua alternatiivne maksete taristu väljaspool traditsioonilist rahandussüsteemi ja valitsuse järelevalvet. Nüüd soovivad mõned krüptoärimehed teha valitsustega koostööd," ütles Londonis tegutsev krüptorahanduse ja plokiahela ekspert Tim Swanson.