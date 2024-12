Tallinna linnavalitsus kasutab usinalt Tiktoki

"Meie eesmärk on jõuda linnaelust huvitatud noorteni ja kaasata neid Tallinna tegevustesse ja jagada sihtrühma huvitavat infot, kasutades selleks nende eelistatud platvormi," ütles Tallinna strateegiakeskus kommunikatsiooniosakonna meediajuht Irina Kuzina.

"Tiktoki vahendusel edastame infot Tallinnas toimuvate sündmuste ja teenuste kohta nooremale sihtrühmale, kes ei kasuta aktiivselt Facebooki ega Instagrami, kuid tunnevad Tallinna teemade vastu huvi," selgitas Kuzina.

Kuzina ütles, et linn on teadlik RIA soovitustest riigiasutustele seoses Tiktoki kasutamisega, aga kuna selle kasutamine pole omavalitsustel keelatud, siis teevad nad seda võttes võimalike riskide vähendamiseks kasutusele vajalikud meetmed.

"Tiktoki sisu tootmiseks ja konto haldamiseks kasutame eraldi seadet, mida ei kasutata muudel eesmärkidel, tagades seeläbi andmete ja platvormi turvalisuse. Tööarvutites me Tiktokki ei kasuta," ütles Kuzina.

Tartu veel kaalub Tiktokki

Tartu linn veel Tiktoki ei kasuta, kuid kui jaanuaris hakkab linnavalitsus üle vaatama oma turundusstrateegiat, siis on kaalumisel ka see, kas hakata tegema postitusi Tiktokis, ütles Tartu linnavalitsuse turundusjuht Marleen Otsus.

"Käime kõik kanalid läbi ja analüüsime ka seda, mis on Tiktoki plussid ja miinused," ütles Otsus.

Otsus ütles, et tema osakond on kursis Tiktoki võimalike riskidega. "See on ka üks põhjustest, miks me pole Tiktokki linnavalitsuse kanalina varem kasutanud," sõnas Otsus.

RIA keelas oma töötajatel töötelefonides Tiktoki kasutamise juba nelja aasta eest. Otsusest teavitas RIA ka teiste riigiametite ja ministeeriumite IT-osakondi, kuid keelamise otsuse peavad asutused ise tegema.

2023. aasta kevadel ütles toonane ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan, kes on täna Tallinna abilinnapea, et ametnikele riigi poolt antud mobiiltelefonides keelatakse rakendus Tiktok.

"Keskhallatavatest telefonidest võetakse see maha ja keelatakse installimine," täpsustas Järvan.

Välisluureamet avaldas veebruaris oma üheksanda avaliku raporti "Eesti rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas 2024", milles andis hinnangu Eestit puudutavatele välistele julgeolekuohtudele.

Amet märkis raportis muu hulgas, et videorakendus Tiktok, mille omanikfirma on seotud Hiina kommunistliku parteiga, võimaldab Pekingil luua globaalse võimekusega täiuslikku tehisintellekti ning samas koguda rakenduse kasutajate kohta teavet, mida saab ära kasutada luures või küberrünnakute korraldamiseks.