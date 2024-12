Oluline reedel, 6. detsembril kell 5.40:

- Deepstate: Vene okupandid võtsid Donetski oblastis ära neli küla;

- Zelenski sõnul vajab Ukraina tõhusaid julgeolekutagatisi.

Deepstate: Vene okupandid võtsid Donetski oblastis ära neli küla

Venemaa okupatsioonivägi võttis Ida-Ukrainas asuvas Donetski oblastis oma kontrolli alla neli küla, teatasid rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud.

Vene armee võttis Donetskis oma kontrolli alla Novopustinka, Starje Ternõi, Iljinka ja Novodmitrovka. Lisaks teatas Deepstate, et Vene väed liiguvad edasi Kurahhove, Romanovka ja Uspenovka lähistel.

Vene väed ründavad endiselt enim Pokrovski suunal. Möödunud ööpäeval toimus rindel vähemalt 170 sõjalist kokkupõrget. 37 korral ründas vaenlane Pokrovski suunal, teatas Ukraina relvajõudude peastaap.

Zelenski sõnul vajab Ukraina tõhusaid julgeolekutagatisi

President Volodõmõr Zelenski ütles oma õhtuses kõnes Budapesti memorandumi 30. aastapäeva puhul, et Ukraina vajab tõhusaid julgeolekutagatisi.

"Ükskõik millise riigi allkirjast, mõnest kinnitusest või lubadusest ei piisa turvalisuse tagamiseks – vajame tõhusaid tagatisi," toonitas riigipea.

"Ja on veel üks asi, mis oli allkirjastamisel väga oluline, kuid täna ei vääri isegi palju sõnu. Täna on Budapesti memorandumi 30. aastapäev. Kümme aastat sõda. See dokument ei töötanud ühtegi päeva. Ja tänu sellele saavad nüüd kõik maailmas teada, et julgeoleku tagamiseks ei piisa ainult riigi allkirjast, mõnest kinnitusest või lubadusest," rääkis president.

"Vajame tõhusaid tagatisi ehk tõelist liitu ja realistlikku julgeolekuvundamenti riigi sees. Samuti relvi, mis võimaldavad end kaitsta ja vaenlast heidutada. Ja loomulikult ühtsust, mis aitab ka kõige raskematel hetkedel ellu jääda," ütles Zelenski.

"Töötame iga turvaelemendi kallal. Aitäh kõigile, kes aitavad! Tänan kõiki meie inimesi, kes seda kõike üritavad ellu viia! Au Ukrainale," ütles president.

Lavrov väitis, et Venemaa on valmis end kaitsma mistahes vahenditega

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles neljapäeval, et loodab, et lääs võttis tõsiselt Moskva hiljutist hüperhelikiirusega raketi kasutamist Ukrainas ja hoiatas, et Venemaa on valmis enda kaitsmiseks kasutama kõiki vahendeid.

"USA ja selle liitlased peavad mõistma, et oleme valmis kasutama kõiki vahendeid nurjamaks seda, mida nad nimetavad Venemaa strateegiliseks lüüasaamiseks," ütles Lavrov neljapäeval USA meediategelasele Tucker Carlsonile antud intervjuus.