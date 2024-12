Macron tegi pöördumise ja lubas lähiajal leida uue valitsusjuhi

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ei nimetanud uut peaministrit neljapäeva õhtul tehtud telepöördumises, kuid kinnitas, et teeb seda lähipäevadel.

Macron on surve all valida kiirelt järgmine peaministrikandidaat, et vältida poliitilise kriisi süvenemist pärast seda, kui parlament avaldas kolmapäeval ajaloolises hääletuses umbusaldust vaid paar kuud varem ametisse astunud Michel Barnier' valitsusele.

Pöördumises rahvale lükkas Macron ühtlasi tagasi oponentide üleskutsed tagasi astuda ja toonitas, et jääb presidendiks kuni volituste täieliku lõpuni 2027. aastal.

Varem päeval kohtus ametistlahkuv peaminister Elysee palees Macroniga. Valitsus langes kriisi pärast seda, kui Barnier surus esmaspäeval ilma hääletuseta läbi valitsuse sotsiaalkindlustuse kärped.

Macron peab nüüd määrama Barnier' järglase.

Võimalike alternatiividena on välja toodud kaitseminister Sebastien Lecornu, Macroni liitlane Francois Bayrou või endine peaminister ja siseminister Bernard Cazeneuve.