Konkurentsiamet algatas auto24.ee omaniku kohta järelevalvemenetluse

Konkurentsiamet alustas järelevalvemenetlust AllePal OÜ kohta, et kontrollida auto24.ee portaali tegevust ja teenuste tingimuste vastavust konkurentsireeglitele sõidukitega seotud müügikuulutuste vahendamise teenuse turul.

Konkurentsiameti haldusmenetluse valdkonna juhi Kadri Lepikulti sõnul on järelevalvemenetluse käigus vaja välja selgitada, kas võib esineda konkurentsireeglite rikkumine seoses auto24.ee portaali pakutavate andmete importimise-eksportimise või peegeldamisega seotud teenuste tingimuste ja nende rakendamisega sõidukite müüjatele ning kasutustingimuste võimaliku ebavõrdse kohaldamisega sõidukite müüjatele.

Konkurentsiamet on varem andnud hinnangu, et AllePal OÜ-l on sõidukitega seotud kuulutuste vahendamise teenuse kaubaturul turgu valitsev seisund.

Menetluse algatamine ei tähenda veel rikkumise toimepanemist ega ka selle tuvastamist, teatas amet reedel.

Menetluse algatamise ajendiks on turult saadud kaebused ja vihjed.

Allepal OÜ omanikuks on Leedu Antler Group. Ettvõtte käive kolmandas kvartalis oli viis miljonit eurot.