ERR Ukrainas: sõdurid tähistasid kaitseväe päeva

Ukrainas tähistasid sõdurid kaitseväe päeva. Mõned tähistasid seda positsioonidel, mõned polügoonil.

"Pärast treeningut liiguvad need inimesed siit kohe edasi positsioonidele," ütles Ukraina sõjaväelane Bohdan. "Nad hakkavad lahingülesandeid täitma ja siis enam harjutamiseks aega ei ole. Uuesti satuvad nad polügoonile ainult siis, kui pärast haavata saamist nad haiglast välja kirjutatakse."

Pavlo on just üks sellistest sõduritest. Ta mobiliseeriti neli kuud tagasi.

"Ma olin viis päeva positsioonil ja sain haavata – droonilt visati minu pihta granaat. Siis veetsin kuu haiglas. Nüüd läbin taas baaskursust ja varsti lähen jälle rindele," rääkis Pavlo. "Natuke kardan, aga minna tuleb."

Tähtpäeva puhul autasustab iga komandör oma tublimaid alluvaid.

Ukraina tankipataljoni ülem Oleh märkis, et enamus temas sõduritest liitusid kaitseväega täiemahulise sõja alguses ja on siiani elus. "Nad on tugevad ja sitked inimesed. Uued liitujad näevad neid kogenud sõdureid ja saavad neist inspiratsiooni. Ka nemad teenivad hästi," sõnas Oleh.

20-aastane Vladislav on siinsetest sõduritest noorim. Tänase tähtpäeva puhul sai ka tema tunnustuse, kuid mitte puhkust või isegi vaba päeva.

"Sõjas puhkepäevi ei ole," ütles Vladislav. "Tore, et saime vähemalt selle päeva puhul kõik siin kokku. Ilus päev. Ka komandör käis meile selle päeva puhul õnne soovimas."

Võitleja Artem võttis hästi kokku oma relvavendade meelsuse.

"Ausalt öeldes, pidulikku tunnet ei ole," lausus Artem. "Sõda kestab, poisid hukkuvad iga päev. Me teeme kõik, mis me saame teha – meie seas on droonimehed, laskurid, jalaväelased. Igaüks teeb oma tööd, et meie tulevik oleks helge. Tuju pole just kõige parem, aga elame välja seda vastase peal."