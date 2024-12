Scholz: ehitame Trumpiga ühist strateegiat Ukrainale

Saksamaa kantsler Olaf Scholz väljendas pärast telefonivestlust USA valitud presidendi Donald Trumpiga lootust, et nad jõuavad Trumpiga kokkuleppele ühises Ukraina strateegias.

Oluline 7. detsembril kell 7.00:

Scholz: midagi ei otsustata ilma Ukraina rahvata

Reedel rääkis Scholz Funke grupi ajalehtedele: "Ma olen kindel, et suudame välja töötada ühise strateegia Ukraina jaoks. Minu juhtpõhimõte on endiselt, et midagi ei saa otsustada ilma Ukraina rahvale sõnaõigust andmata."

Scholz mainis, et arutab teemat Trumpiga üksikasjalikult ja lisas, et tema meeskond peab otsesuhtlust Trumpi julgeolekunõunikega.

Ukraina on tõusnud keskseks teemaks veebruaris toimuvatel Saksamaa ennetähtaegsetel valimistel pärast Scholzi kolmeparteilise valitsuskoalitsiooni kokkuvarisemist eelmisel kuul.

Visiidil Kiievisse 2. detsembril lubas Scholz tänavu detsembris tarnida relvi 650 miljoni euro väärtuses. Saksamaa kaitseministeeriumi pressiesindaja selgitas, et see on osa 1,4 miljardi euro suurusest paketist, millest teatati juba oktoobris.

Zelenski võib 7. detsembril kohtuda USA valitud presidendi Donald Trumpiga tema Pariisi visiidi ajal, mis tähistab Notre-Dame'i katedraali taasavamist, teatas AFP, viidates anonüümsele kõrgele Ukraina ametnikule.