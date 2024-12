Vabaühendus: mässulised on Damaskusest 20 kilomeetri kaugusel

Vaatluskeskuse juht Rami Abdel Rahman ütles, et mässulised kontrollivad praeguseks kogu Dara´a provintsi.

Mässuliste komandör Hassan Abdel Ghani teatas, et ülestõusnud on praeguseks Damaskuse lõunaväravast vähem kui 20 kilomeetri kaugusel.

Veidi hiljem teatas Londonis baseeruv vaatluskeskus, et Süüria armee taganes oma positsioonidelt Damaskuse lähiümbruses.

"Režiimi väed taganesid linnadest Damaskuse edelaküljel, umbes kümne kilomeetri kaugusel pealinnast Damaskusest, ja need langesid kohalike võitlejate kätte," ütles Rahman.

Ghani sõnul pealetung pealinnale jätkub.

Süüria armee lahkus laupäeval suuremast osast riigi lõunapiirkondadest, jättes mitu piirkonda, teiste seas kaks provintsipealinna, opositsioonivõitlejate kontrolli alla, teatasid armee ja inimõiguste vaatluskeskus.

Valitsusväed lahkusid Dara´a ja Sweida provintsist samaaegselt üksuste koondamisega Homsi linna ära kaitseks riigi keskosas. Ülestõusnud on liginemas Süüria suuruselt kolmanda linna eeslinnadele.

Rahman teatas laupäeval, et Iraani sõjalised nõunikud on hakanud Süüriast lahkuma ning Iraani toetatavad võitlejad on tõmbunud Süüria idaosast riigi keskossa.

Allikas: Hizbollah saatis Süüriasse 2000 võitlejat

Liibanoni äärmusrühmitus Hizbollah saatis Süüriasse Liibanoni piiri lähedale 2000 võitlejat, teatas rühmitusele lähedane allikas laupäeval.

"Hizbollah saatis Qusayri piirkonda 2000 võitlejat, kes kaitsevad sealseid positsioone ega ole veel osalenud lahingutes" Süüria mässulistega, ütles tundmatuks jääda soovinud allikas.

Iraan alustas oma sõjaväejuhtide evakueerimist Süüriast

Kohalike ametnike ja kolme Iraani ametniku sõnul alustas Iraan reedel oma sõjaväejuhtide ja personali evakueerimist Süüriast, mis on märk sellest, et Iraan ei suuda aidata president Bashar al-Assadit võimul hoida, kirjutas The New York Times.

Nende hulgas, kes evakueeriti naaberriiki Iraaki ja Liibanoni, olid Iraani revolutsioonilise kaardiväe väeosa Qudsi Väejõud ülemjuhatajad, ütlesid ametnikud.

See samm tähendas märkimisväärset pööret al-Assadi jaoks, kelle valitsust Iraan on toetanud kogu 13 aastat kestnud Süüria kodusõja vältel, ja Iraani jaoks, kes on kasutanud Süüriat peamise marsruudina relvade tarnimiseks Liibanoni Hezbollah'le.

Iraani ametnike sõnul evakueeriti ka kaardiväelased, mõned Iraani diplomaatilised töötajad, nende perekonnad ja Iraani tsiviilelanikud.