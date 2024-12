Eestil pole plaanis Tikokki keelata

Hiina juurtega Tiktoki andmekogumisest ja võimalikust sihitatud mõjutustegevusest on räägitud varemgi, kuid mõned nädalad tagasi toimunud Rumeenia presidendivalimised on teinud Euroopa Liidu eriti murelikuks.

Luureandmete järgi maksis Venemaa suunamudijatele sadu tuhandeid eurosid, et nad reklaamiks seni üsna tundmatut parempoolset populisti Calin Georgescut. Üllatuslikult saigi temast presidendivalimiste esimese vooru võitja.

Tehnoloogiaettevõtja Taavi Kotka sõnul peaks otsa vaatama Tiktoki algoritmile, mis kujundab kasutajate profiili ja söödab neile seejärel vastava sisu.

"Trollid on valmis seda ära kasutama, tootes sinna igasugust rämpsu ja valeinfot. Kui ERR-is me näeme, kui tegemist on valeinfoga, ja tuleb kõva lärm, siis Tiktokis võivad miljonid inimesed vaadata täielikku rämpsu ja me isegi ei tea, et see rämps eksisteerib," lausus Kotka.

Kotka lisas, et loomulikult on võimalik riikidel rakenduse kasutamist piirata või isegi keelata. Näiteks Hiina ise lubab lastel Tiktokis vaadata ainult kindlat sisu ja teatud hulgal. USA on aga liikunud jõudsalt Tiktoki keelamise suunas. Eesti pole midagi üleriigilist plaaninud ja üksi poleks see ka väga mõttekas.

"Me samamoodi oma liitlastega vaatame sellele teemale otsa. Raskuskese seisneb selles, et väga kindlaid andmeid ju ei ole. Need ongi ennekõike analüüsid, erinevad hinnangud, aga väga tugevaid juhtumeid napib," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Erik Janson.

"See on sõnavabaduse teema, et kui palju me seda piirame, kui palju me seda lubame, aga kui keegi ikkagi õhutab sõjale või õhutab vastutegevusele – see ei ole midagi toredat, selle koha pealt need platvormid peavad võtma rohkem vastutust sisu kontrollimisel," lausus Kotka.

Tiktoki keelamine on Tallinna Tehnikaülikooli vanemlektori Adrian Venablesi sõnul suur poliitiline samm, millega põhimõtteliselt kuulutatakse Hiina vaenlaseks. Samuti on sellel suur sotsiaalne mõju, sest rakendus on noorte seas äärmiselt populaarne. Samuti pole välistatud, et Hiina koliks mõjutustegevuse lihtsalt mujale sotsiaalmeediasse.

Venablesi hinnangul saab valeinfoga päriselt võidelda ainult noori harides, kuid seni oleme selles olnud kehvad.

"Me ei tohiks neile öelda, mida või kuidas mõelda, aga peaksime neid lihtsalt ärgitama mõtlema ja olema rohkem kriitilised. Valitsused tihti ei soovi, et nende inimesed mõtleksid liiga pikalt sellele, mida näevad, sest nad võivad siis sama hästi muutuda kriitiliseks valitsuse suhtes," ütles Venables.