Damaskus võib olla mässuliste kätte langenud, Bashar al-Assad põgenenud

Süüria peaminister Mohammad Ghazi al-Jalali avaldas vastu hommikut kodus salvestatud videopöördumise, kus teatas, et on valmis tegema koostööd rahva poolt valitud juhtidega ja on valmis astuma samme võimu üleandmiseks.

Londonis asuva Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse allikad teatasid, et valitsusvägede ohvitserid ja sõdurid lahkusid Damaskuse rahvusvahelisest lennujaamast. Pealinna elanikud aga ütlesid AFP-le, et kuulsid linnas tulistamist.

Assadi lahkumist Damaskusest kinnitasid Reutersile kaks Süüria armee kõrget ohvitseri.

Süüria armee ülemjuhatus on teavitanud ohvitsere, et Assadi valitsemine on läbi, ütles Reutersile üks üks kõrge valitsusvägede ohvitser.

Damaskuse keskväljakule on kogunenud tuhanded inimesed ja autod. Linnas on elektrikatkestused ja internetiühendus on samuti katkendlik. Mässuliste teatel vabastavad nad Damaskuse vanglatest seal kinni peetud vange.

Enne mässuliste Damaskuse lennujaama jõudmist statrtis sealt väidetavalt Süüria valitsuse lennuk Il-76, mille pardal võis olla Assad. Lennuk suundus alguses ranniku suunas, kuid pööras siis tagasi ja kadus Homsi lähedal radaritelt, teatas Reuters.

Ametlikud andmed Assadi asukoha suhtes puuduvad.

Kinnitamata andmetel on Venemaa Süüria peamisesse lennuväe baasi Khmeimimi saabunud mitmeid suuri transpordilennukeid Il-76 ja An-124, mis viitab evakuatsioonile.