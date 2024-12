USA teatas ligi miljardi dollari suurusest sõjalise abi paketist Ukrainale

Toetus antakse Ukrainale programmi USAI alt, mis tähendab, et sisuliselt esitatakse USA sõjatööstusele Ukraina jaoks relvade tootmise tellimus. Sellise abi kohalejõudmine võtab kauem aega kui Pentagoni varudest saadetav relvaabi (nn PDA programmi alusel). Tarnekuupäevi kaitseministeerium oma sõnumis ei avaldanud, märkis USA kaitseministeeriumi teadet vahendanud väljaanne LIGA.net.

Pakett sisaldab laskemoona HIMARS-süsteemidele; droone; seadmeid, komponente ja varuosi suurtükiväesüsteemidele, tankidele ja soomukitele nende hoolduseks, remondiks ja kapitaalremondiks.

Uus abi hõlmab ka toetust hooldus- ja remondiprogrammidele, et aidata Ukrainal oma sõjalist võimekust taastada ning lahingujõudu suurendada ja säilitada.

See on juba 22. pakett Ukrainale USAI programmi raames.

Kõige viimati teatas USA valitsus 2. detsembril uuest sõjalise abi paketist Ukrainale väärtusega 725 miljonit dollarit. See sisaldab muu varustuse hulgas ka Stingeri rakette, HIMARS-eid, 155- ja 105-millimeetrist suurtükiväe laskemoona, droone ja maamiine.

6. detsembril ütles Bideni riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan, et USA on Ukraina jaoks välja töötanud uue sõjalise tugevdamise strateegia, mis näeb ette sõjalise abi "laviini".

Laupäeval avalikustatud abipakett langeb ajale, mil president Joe Bideni administratsioon kiirustab enne presidendiks valitud Donald Trumpi ametisse astumist Ukrainale toimetama ülejäänud umbes viie miljardi dollari väärtuses sõjalist abi, millele kongress on oma heakskiidu andnud, kuna kardetakse, et tulevane Trumpi administratsioon võib relvasaadetised peatada.

Kaks administratsiooniametnikku ütlesid 6. novembril Politicole, et Valge Maja kavatseb enne jaanuarikuist ametisseastumist kiirendada relvade tarnimist, kuna Trump on varem öelnud, et lõpetab sõjalise abi andmise Ukrainale, kui ta ei nõustu pidama rahuläbirääkimisi Venemaaga.

Viimane abipakett eraldatakse ülejäänud 2 miljardi dollari suurusest rahastamisest Ukraina julgeolekuabi algatusest – Pentagoni juhitud programmist, mille eesmärk on tarnida relvi Ukrainale USA kaitseettevõtetega sõlmitud lepingute kaudu.

Need sammud tähistavad muutust selles, kuidas Bideni administratsioon on hiljuti oma relvad Ukrainale tarninud. USA president Joe Biden on viimastel kuudel suuresti toetunud Presidential Drawdown Authorityle (PDA), mis võimaldab USA-l kiireloomulistes olukordades relvi olemasolevatest varudest liitlastele üle kanda.

Varasemalt teatatud PDA relvaabi paketid on tavaliselt jäänud vahemikku 125–250 miljonit dollarit. Arvestades, et kongressi poolt heakskiidetud relvaabi rahastamise maht on hinnanguliselt 4–5 miljardit dollarit, peaks Biden eraldama Ukrainale veel abi enne, kui Trump 20. jaanuaril ametisse astub, märkis väljaanne The Kyiv Independent.