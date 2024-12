Raudsik: sellist Süüria mässuliste rünnakut ei näinud ette mitte keegi

"Türgil on selline strateegiline kannatlikkus olnud toetada opositsiooni, hoida neid seal elus ja nüüd me näeme, kuidas see tegelikult teenib ka nende huve. Ma arvan, et Türgi rolli selles, kui suur see on olnud kogu selles operatsioonis, seda me alles hakkame nägema ja kuulma hiljem," ütles Raudsik.

Raudsik ütles, et ühelt poolt soovivad türklased oma piirile luua puhvertsooni ja vältida mingisuguse kurdide riigikese tekkimist. Teisalt laiendab Türgi piirkonnas mõjuvõimu, andes Süüria mässulistele võimaluse pääseda võimule. Samas pole selge, mis Süüriast nüüd edasi saab, sest erinevaid gruppe on riigis palju. Praegu kõige mõjukama islamistliku rühmituse Hayat Tahrir al-Shami juhil oli varem muuhulgas tihe side ISIS-ega.

Tartu Ülikooli orientalistikakeskuse kaasprofessor Vladimir Sazonov ütles, et ei tasu olla naiivne ja arvata et nüüd tuleb Süüriasse demokraatia ja demokraatlikud valimised. "Kindlasti mitte. Süüria jääb autoritaarseks. Võib-olla ta laguneb mitmeteks tükkideks. Sisuliselt ta ongi selles mõttes jagatud juba," ütles ta.

Peeter Raudsik ISIS-e või al-Qaeda ideoloogiat viljelevaid rühmitusi Süürias võimul ei näe.

"Toome paralleeli Afganistaniga, kus Taliban tuli uuesti võimule, kuidas seal tegelikult kohe väga kiiresti hakati erinevaid vabadusi piirama, naiste õigustel täielik vähikäik jne. Süürias vähemalt kohe esimese hooga me selliseid asju tõenäoliselt ei näe, sest see islamistlik opositsioon, kes täna seda pealetungi on eest vedanud, nad on ikkagi märksa mõõdukamad," sõnas Raudsik.

Raudsiku sõnul on võimalik, et Assadi režiimi ja Venemaa täiesti viimane vastupanu on veel ees. Tõsiseks reaktsiooniks pole seni isegi aega olnud. Küll aga näitab olukord Venemaa ja Iraani mõjuvõimu vähenemist kogu piirkonnas, sest nad on lihtsalt niivõrd hõivatud siseasjade ja teiste konfliktidega.

Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on Venemaa ebaõnnestumine Süürias globaalse nõrkuse märk.

"Kindlasti sellele nad pööravad väga palju tähelepanu, et Ukrainas võrreldes teiste piirkondadega saadaks neid edu ja kindlasti nad seal ei hoia ennast kuidagi tagasi. Ja lõppkokkuvõttes tuleb öelda seda, et kindlasti venelased ei näita Süürias hävingut kui nende hävingut, vaid kindlasti nii-öelda kaalutletud otsust," rääkis Pevkur.

Pevkuri kinnitusel näitab Lähis-Idas toimuv, et erinevad sõja- ja probleemikolded maailmas vähemaks ei jää.