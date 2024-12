Trump ei välistanud Ukrainale antava sõjalise abi vähendamist

"Tõenäoliselt," vastas Trump telekanalile NBC antud intervjuus küsimusele, kas Ukraina peab olema valmis USA antava sõjalise abi mahu vähenemiseks.

Trump kinnitas ka, et tegutseb selle nimel, et sõda Ukrainas lõpetada, kuid eitas, et oleks viimasel ajal Venemaa võimujuhi Vladimir Putiniga rääkinud. Täpsustavale küsimusele, kas ta on pärast USA presidendivalimiste võitmist 5. novembril Putiniga rääkinud, ütles Trump, et ei taha avaldada midagi, mis võiks kahjustada võimalikke rahuläbirääkimisi.

USA valitud president rääkis pikalt Vene agressioonisõja ohvritest, rõhutades, et mõlemal poolel on hukkunud sajad tuhanded noored inimesed ning rõhutas, et kui tema oleks Joe Bideni asemel olnud USA riigipea, ei oleks sellist sõda kunagi juhtunud. See on kõige rumalam asi, mis on juhtunud ning Biden poleks pidanud sellel laskma juhtuda, ütles Trump.