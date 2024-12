Gevi tähistas juubelit peo ja naisrühma loojast tehtud raamatuga

Helju Tori alustas Jõhvis naistele rahvatantsu õpetamist 1964. aastal. Nagu talle pühendatud raamatust (autor Tiia Linnard) selgub, oli kümme aastat tagasi manala teele läinud Helju Tori karmi käe ja ütlemisega juhendaja.

"Ta oli väga tugev tantsujuhendaja ja ta oli väga keerulise iseloomuga inimene. Aga sel ajal need tantsujuhid olidki sellised. Ja võibolla seda tulemust poleks ka nii tugevat olnud, kui ta poleks selline olnud," sõnas 1982. aasast Gevis tantsiv Ingrid Spitz.

"Noorena ma ei saanud tast aru. Me saime vett ja vilet ja pragada. Olin noor ja tantsisin kogu aeg tagareas. Aja jooksul hakkasid teda rohkem mõistma. Ta oli ikkagi täielikult oma tööle pühendunud, teda ei huvitanud teiste arvamus. Tema teadis, mida ta tahab, ja ta viis selle läbi ükskõik mis hinnaga ja see oli tema tugevus," lisas Tiina Kullamä, kes tantsib Gevis 1984. aastast.

Helju Torilt võttis naisrühma Gevi juhendamise üle Marju Aul, kes on Ida-Virumaal tantsijaid juhendanud üle kümne aasta.

"Gevil on praegu tihe ja töökas aeg. Valmistusime kontserdiks ja valmistume ka 2025. aasta üldtantsupeo ülevaatusteks, et pürgida tantsupeole kahe rühmaga," ütles Aul.

Gevi naisrühma kuulumist võtavad rahvatantsijad auasjana. "Olid müüdid, et see on eliitkollektiiv, kuhu väga kedagi ei võetagi. Aga praegu on hea rahulik, sest teed seda nagu väikest sporti kaks korda nädalas. On selline mõnus rutiin. Arvan, et praegu on Gevil head ajad," sõnas Gevis 1986. aastast tantsiv Heidi Varinurm.

Lisaks Gevi kahele rühmale esines sünnipäevapeol segatantsurühm Jõhvikamoos (juhendajad Taivo Aljaste ja Riia Tallerman) ja oma tantsuoskusi näitasid lasteaia Kalevipoeg mudilased (juhendaja Diana Vähk).