Otse kell 13.15: erikomisjon arutab RMK puidumüüki ja keelatud riigiabi

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni avalikul istungil on täna arutelu all Riigimetsa Majandamise Keskuse kestvuslepingutega puidumüük ja keelatud riigiabi auditeerimine. Kell 13.15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Istungile on kutsutud RMK auditikomitee juht ja kliimaministeeriumi elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsler Antti Tooming, RMK audititalituse juhataja Piret Lantin, RMK õigus- ja hangete osakonna juhataja Maarja-Viorika Vasko, riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakonna juhataja Tarmo Porgand, kliimaministeeriumi siseauditi osakonna juhataja Maarja Kilter ja riigikontrolli auditijuht Silver Jakobson.

Komisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond) tõi esile, et riigikontroll on korduvalt RMK-le ette heitnud puidu müüki kinniste läbirääkimiste käigus kokkulepitud soodushinnaga, mille vastavus seadusele on küsitav.

"Nüüd tellis RMK asjas selguse saamiseks auditi, aga selliste lepingute kohta, mis on juba aegunud, mille osas kedagi enam vastutusele võtta ei saa ning on pea võimatu nõuda keelatud riigiabi tagasi. Vähe sellest, et selle auditi tellis RMK ise, mitte kliimaministeerium, tekib ka küsimus, miks ei auditeerita hilisemaid kestvuslepinguid, mille osas on veel võimalik midagi ette võtta. Räägime kahjudest, mis võivad ulatuda sadadesse miljonitesse eurodesse," märkis Kovalenko-Kõlvart.