Haridusministeerium otsib kokkuhoidu kinnisvaraportfellist

Haridusministeerium on tänavu kokkuhoiupoliitikast lähtuvalt müünud ministeeriumi haldusalasse kuuluvat kinnisvara. Aasta lõpuks sai uued omanikud Kloogaranna laagrikompleks, ministeerium ise ja haldusalasse jääv haridus- ja noorteamet (harno) kolivad odavamatele pindadele.

Esimese enampakkumise Kloogaranna laagrikompleksi müümiseks korraldas ministeerium juba veebruaris. Kompleks tuli müüki kolmes osas, vastavalt 540 000-, 150 000- ja 42 000-eurose alghinnaga.

Huviliste nappuse tõttu enampakkumine luhtus ning edasi otsiti ostjaid maikuus toimunud pakkumisel, kus õnnestus müüa eelnimetatuist keskmine.

Kolmandal, septembrikuus toimunud enampakkumisel leidsid ka teised kaks krunti ostjad, sel korral mindi enampakkumisele 10 protsenti madalama alghinnaga.

Haridus- ja teadusministeeriumi varaküsimuste asekantsleri Henry Kattago sõnul vaatab ministeerium üleüldise kokkuhoiupoliitika seoses üle haridus- ja teadusministeeriumi riigivara portfelli kuuluvad ligikaudu 470 hoonet või kinnistut. "Vaatame, milliseid neist me põhitegevuseks ei vaja ja need püüame realiseerida ning hoonete kasutust konsolideerida. Samuti need, mille korda tegemine oleks täna ebamõistlikult kallis või leidub tegevusele asenduspind," rääkis ta ERR-ile.

"Kloogaranna noortelaagriga oli olukord selline, et seal kaasaegse laagriteenuse pakkumiseks oleks riik pidanud tegema ligi 7,5 miljoni eurose investeeringu, selleks ressurssi pole," nentis Kattago.

Esialgu kaalus ministeerium laagrikompleksi kasutusele või rendile andmist, lõpuks jäi aga sõelale enampakkumine.

Kattago märkis, et laagrite korraldamiseks ei ole ministeeriumil kinnisvara omamine hädavajalik, kuna kohti, kus neid korraldada saab, on üle Eesti palju.

Kulude vähendamiseks kolib ka ministeerium

Tänavu on haridus- ja teadusministeerium kinnisvarakulude vähendamiseks müünud või kohalikule omavalitsusele üle andnud seitse hoonet. Nende hulka kuuluvad ka näiteks Luual asuv katlamaja ja sööklahoone Säreveres. Kattago märkis, et kinnisvaraportfelli tõhustamisega ministeerium ka jätkab.

Haridus- ja teadusministeeriumi Tallinna esindus on viimased viis aastat asunud Tallinnas Riigi Kinnisvara AS-ile kuuluvas Tõnismäe 5a hoones, kus varem tegutses justiitsministeerium. Ministeeriumile kuuluvas Tõnismägi 11 hoones tegutseb haridus- ja noorteamet.

Nüüd aga kolib harno ümber uuele pinnale Tammsaare ärikeskuses ning ministeerium tagasi oma hoonesse aadressil Tõnismägi 11.

Kattago sõnul aitab ministeeriumi kolimine säästa aastas ligikaudu 400 000 eurot ning harno Tammsaare teele kolimine ligi 130 000 eurot.

Ministeeriumi töötingimused uues tegutsemiskohas jäävad aga senistele alla ning Kattago sõnul tähendab väiksematesse ruumidesse kolimine, et osaliselt minnakse üle laudade jagamisele ja igal hommikul ootavat isiklikku töölauda ei pruugi kõigile enam jaguda.