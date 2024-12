Saks: ei ole ootuspärane, et Süürias tekib demokraatlik konsensus

Julgeolekuekspert Rainer Saks rääkis "Aktuaalse kaamera" stuudios, et pole põhjust eeldada, et pärast Süüria diktaatori Bashar al-Assadi kukutamist tekib riigis demokraatlik konsensus.

Keeruline olukord, kus on selge vist ainult üks asi, et miski pole selge.

Me teame seda, et tegelikult keskvalitsust ei ole praegu Süürias ja kuidas see kujuneb ja kas see kujuneb – see on kõik lahtine. Võib tekkida mingisugune üleminekuvalitsus, kus siis nagu enamus opositsiooni rühmitusi suudavad kuidagimoodi kokku leppida, osaleda, võib jätkuda kodusõda – kõik on võimalik.

Varasemad näited ei ole ka eriti julgustavad, kui me võtame näiteks Iraagi, võtame Liibüa – kui diktaator kukub, siis riik vajub täielikku kaosesse.

Ja, paratamatult. Sellepärast, et loomulikult poliitilised protsessid on ühiskonnas lõppenud ja olnud alla surutud. Sellises olukorras eeldada, nüüd tekib mingi demokraatial põhinev konsensus, ei ole põhjendatud.

Mis see ajaraam on, mis annaks meile mingisuguse suuna kätte, kuhu see riik liigub?

Esimene proovikivi on ju kohe see, et kas nüüd need Türgi toetatud rühmitused kontsentreeruvad siis mingisuguse keskvalitsuse loomisele või hakkavad nad hoopis võitlema siis Süüria idaosas paiknevate kurdi üksustega. See on nüüd esimene küsimus, et kas seal saavutatakse mingi kokkulepe või mitte. Kui seda ei saavutata, siis on väga raske eeldada, et üldse mingisugust keskvalitsust on võimalik moodustada.

Räägime Venemaast ka, mis ka meid huvitab, mida ta siis nüüd kaotas või kaotab.

Venemaa on kaotanud kõigepealt osaluse Süüria protsessis. Ta on osaliselt evakueerinud oma vägesid. Ta koondab praegu siis neid, mis paiknesid seal üle kogu Süüria laiali väiksemate üksustena siis Latakia provintsis olevas mereväebaasi Tartusis. Ja ta kontrollib ka veel Hmeimimi õhuväebaasi. Me ei tea täpselt, mis on nende baaside saatus.

Venemaa kindlasti üritab neid vähemalt seda Tartusi laevastikubaasi kindlasti säilitada. Aga me näeme seda, et nagu igaks juhuks on osa personali ja tehnikat on sealt välja viinud, aga on kaotanud väga suures hulgas sõjatehnikat, mida ta oli sinna viinud. Nii et nagu selles mõttes on see väga valus kaotus juba praegu.

Venemaa on juba väidetavalt Türgilt palunud abi, et saada kätte oma sõdurid, kes on seal, rääkimata siis veel relvastusest ilma Türgi ka kokku leppimata.

Ilma Türgiga kokku leppimata kindlasti ei ole Venemaal võimalik oma sõdureid nii-öelda täies rivikorras sealt Süüriast välja viia. Omaette küsimus on see, et kellega ta üldse saab kokku leppida, kas need baasid sinna jäävad või ei jää. Praegu on eelinfo, et Süüria mässulised või ülestõusnud ei ole sellega nõus, sellepärast et Venemaa on ju pommitanud väga mitmeid piirkondi. Aga näis, seal Lähis-Idas on kõik võimalik.

Sealgi on läbirääkimised ja diplomaatia veel võimalikud?

Läbirääkimised, diplomaatia, raha. Raha eelkõige sellepärast, et uuel valitsusel ei ole ju praktiliselt mitte mingisuguseid sissetulekuallikaid. Nii et seal tegelikult mingisugune ruum on olemas, aga see praegu on spekulatsioon.

Kas võib juhtuda ka nüüd selline asi, et Putin elab kogu selle frustratsiooni välja Ukrainas, et tal mujal ei olegi oma seda alles jäänud võimu näidata?

Kui Venemaa suudab tekitada sellise kommunikatsiooni ja näidata, et Vene armee nagu ei taandu sealt, ei põgene, siis on tal nagu tegelikult üks olukord. Kui ta nüüd siin juhtub mingi katastroof ja jääb mulje, et Vene armee lahkub sealt nagu põgenedes – sellisel juhul ta peab kompenseerima millegagi. Ukrainast otseselt sõjategevust eskaleerida ei saa, aga lastakse rakette, tehakse siin mingisugused muud šõud, et see kõik on ootuspärane.