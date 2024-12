Ukraina vaidleb USA-ga sõdurite vanuse alampiiri üle

"Me ei tohi varustuse ja väljaõppe puudumist kompenseerida noorte sõduritega," ütles Zelenski esmaspäeva õhtul sotsiaalmeediavõrgustikus X tehtud postituses. "Prioriteediks peaks olema rakettide tarnimine ja Venemaa sõjalise potentsiaali alandamine, mitte Ukraina kutsealuste vanus. Eesmärk peaks olema võimalikult paljude elude säilitamine, mitte relvade hoidmine laos."

Zelenski kommentaarid olid vastuseks USA ametnike ja teiste lääneliitlaste survele Ukrainale alandada sõjaväkke võetavate meeste vanuse alampiiri 25-lt eluaastalt 18-le, et mobiliseerida rohkem vägesid, märkis väljaanne The Kyiv Independent.

USA välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller oli esmaspäeval öelnud, et Washington pakub Ukraina sõduritele väljaõpet ja relvi, kui Kiiev alandab ajateenistuse võtmise vanusepiiri. Uudisteagentuur Associated Press (AP) oli juba 27. novembril teatanud, et USA soovitab Valge Maja kõrge ametniku sõnul Ukrainal kutsealuste vanust langetada.

Zelenski sõnul peaks Ukraina keskenduma hoopis olemasolevate brigaadide varustamisele ja väljaõpetamisele ning liitlased peaksid tegema koostööd, et lõpetada Venemaa täiemahuline sissetung.

Ta tänas ka Prantsusmaa presidenti Emmanuel Macroni ja USA presidendiks valitud Donald Trumpi hiljutise kohtumise eest Pariisis, nimetades seda produktiivseks vestluseks.

"Ma ütlesin president Trumpile, et Putin kardab ainult teda ja võib-olla ka Hiinat," ütles Zelenski. "Ja see on tõde - ainult otsustavus võib viia selle sõja õiglase lõpu ja tagada püsiva rahu," lisas ta.

Personalipuudus on Ukrainat vaevanud kogu Venemaa-vastase võitluse vältel. Kuigi Ukraina võttis aprillis vastu armeesse värbamist reforminud seaduseelnõu, aeglustus sügisel mobilisatsioon, mistõttu rindeüksustes hakkas nappima sõdureid.

Vene vägede koosseis ületab oluliselt Ukraina üksuste oma ja paljuski seetõttu on need suutnud Ida-Ukrainas rekordkiirusel edasi liikuda, kandes samal ajal suuri kaotusi.

Forbesi hinnangul läheneb Venemaa ulatuslik pealetung

Lähenemas on Venemaa ulatuslik pealetung, mille eesmärgiks on Pokrovski linna hõivamine Donetski oblasti idaosas, avaldas esmaspäeval arvamust meediaväljaande Forbes analüütik David Axe, kelle sõnu vahendas uudisteagentuur UNIAN.

Axe kirjutas, et Ukraina sõjaväelased alustasid pühapäeval vasturünnakut ja võtsid tagasi hiljuti kaotatud positsioonid Velõka Novosilka küla lähedal Donetski oblasti lõunaosas. See oli üks mitmest kaitseväe vasturünnakust viimastel päevadel, kuid see rindelõik ei ole tegelikult kriitiline ei Ukraina ega Venemaa jaoks.

Analüütik rõhutas, et Kreml on keskendunud Donetski oblastis asuva Pokrovski kindluslinna hõivamisele.

Briti kaitseministeerium väidab, et Venemaa läheneb järk-järgult Pokrovskile ja nüüd on venelased sellest vaid umbes 6,5 kilomeetri kaugusel.

Analüütiku hinnangul ei sõltu edu sellest, kumb pool kontrollib Velõka Novosilkat ja ümbritsevaid külasid. Kõik võib sõltuda sellest, kas Vene väed likvideerivad Ukraina vägede positsioonid kõrgendikel Kurahhove ümbruses, mis asub Velõka Novosilkast umbes 32 kilomeetrit idas. Venelaste jaoks on probleem selles, et seal asuvad Ukraina väed võivad ohustada varustusliine, mis toetavad põhja pool Pokrovski suunas tungivaid Vene okupatsioonivägesid.

Ameerika Sõjauuringute Instituut teatas, et Vene väed jätkavad mehhaniseeritud ja jalaväe rünnakute kasutamist, et liikuda aeglaselt, kuid järk-järgult Kurahhove ida- ja keskosasse ning edasi lõunasse Dalnesse.

Ukraina jaoks on halvim stsenaarium, et Vene väed murravad läbi lõunas Bogatõri ja põhjas Novotroitske vahelise rindejoone ning lõikavad ära Ukraina väed idas. Kaitsestrateegiate keskuse teatel on olemas reaalne ümberpiiramise oht.