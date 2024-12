Otse kell 13: Ragnar Klavan räägib edasistest plaanidest

39-aastane Klavan mängis lõppenud hooajal JK Tallinna Kalev ridades. Karjääri tipphetkedel on ta mänginud Liverpoolis, Augsburgis, Cagliaris, samuti Hollandi ja Norra klubides.

Ragnar Klavan on valitud seitsmel korral Eesti parimaks jalgpalluriks. Eesti koondise eest on ta pidanud 130 mängu. Ta on ka JK Tallinna Kalev president ja Eesti Jalgpalli Liidu juhatuse liige