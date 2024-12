Järvan: puudega inimeste parkimiskaarte võiks väljastada sotsiaalkindlustusamet

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan tegi sotsiaalministeeriumile ettepaneku, et kohalike omavalitsuste asemel võiks hakata puudega inimeste parkimiskaarte väljastama sotsiaalkindlustusamet. See võimaldaks paremat kontrolli, vähendaks halduskoormust ja ka taotlejate jooksutamist ametiasutuste vahel.

Kehtiva liiklusseaduse kohaselt annab parkimiskaarte välja kohalik omavalitsus, mistõttu puudub Järvani sõnul ühtne ja keskne arvestus ning kontroll isikutele välja antud parkimiskaartide ja nende liikluses kasutamise kohta.

"Seadusega antud õigused on toonud kaasa parkimiskaartide massilise (eriti Tallinna linnas) taotlemise ja andmise, aga ka kahjuks väärkasutamise. Tsentraalse arvestuse puudumine parkimiskaartide väljastamisel, kuna väljastajateks on kõik omavalitsused ning puudub ühtne ülevaade väljastatud kaartide kehtivusest, tingib olukorra, kus puudub võimalus kontrollida parkimiskaartide kehtivust ja kasutamise õiguspärasust parkimisel," selgitas ta.

Järvani sõnul on parkimiskaartide andmine omavalitsustes erinev, reeglina peetakse arvestust excel'i tabelina, mis tingib olukorra, kus parkimiskaartide kehtivust sõiduki parkimisel ei ole võimalik üleriigiliselt kontrollida.

"Parkimiskaartide taotlemisel avaldavad liikumistakistusega ja pimedad inimesed pahameelt asjaajamise korraldamise üle, mille kohaselt neid jooksutatakse põhjendamatult erinevate ametite vahel, samal ajal kui amet, kes annab puude tuvastamise otsuse, võiks anda kohe ka parkimiskaardi," märkis Järvan.

Praktikas tellib parkimiskaardid sotsiaalkindlustusamet, mis jaotab need kohaliku omavalitsuse taotluse alusel omavalitsustele.

"Vähendamaks asjatut bürokraatiat parkimiskaartide jaotamisel kohalikele omavalitsustele, parkimiskaartide andmisel ja parkimiskaardi taotlejate ebamõistlikku koormamist asjaajamisel, oleks otstarbekas tsentraliseerida ja koondada parkimiskaartide arvestus, andmine ja järelevalve kasutamisel ühe ametiasutuse vastutusvaldkonda kogu riigis," ütles Järvan.

Kuna liikumispuude tuvastamise otsuse teeb sotsiaalkindlustusamet, on Järvani sõnul otstarbekas anda ka isikutele parkimiskaartide väljastamine selle pädevusse.

"Ametil on kokku 18 klienditeeninduspunkti, mis katab valdavas osas Eesti haldusterritooriumi ning nende teeninduspunktide kaudu on võimalik ka korraldada ameti poolt parkimiskaartide andmine, kasutades selleks Tallinna linna andmekogu võimalusi. AS Ühisteenused kinnitusel on võimalik anda andmekogusse andmete sisestamise õigus andmekogu volitatud töötlejale ja seda ka üle vabariigi. Sellega oleks võimalik luua (ka ajutiselt, kuni riik loob oma andmebaasi) ühtne ja tsentraliseeritud üleriigiline andmebaas parkimiskaartide arvestuse, andmise ja liikluses kasutamise üle."

Järvan leiab, et parkimiskaartide andmisega sotsiaalkindlustusameti vastutusvaldkonda suureneb ühelt poolt kontroll parkimiskaartide arvestuse, andmise ja liikluses kasutamise üle ning teiselt poolt väheneks parkimiskaartide andmisega seotud asutuste halduskoormus.

"Parkimiskaartide andmine riiklikule ametile vähendaks oluliselt taotlejate ebamõistlikku koormamist parkimiskaartide taotlemisel (jooksutamist ametkondade vahel) ja võimaldaks parkimiskaarti taotleda juba koos puude tuvastamise otsusega üheaegselt," resümeeris abilinnapea.