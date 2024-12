Parteijuhid: Macron tahab uue peaministri leida 48 tunni jooksul

Macron kutsus parteijuhid Elysee paleesse läbirääkimistele uue valitsuse üle, mis suudaks läbida parlamendi usaldushääletuse. Aruteludest on kõrvale jäetud nii parempopulistlik Rahvuskogu (RN) kui ka vasakpopulistlik Alistumatu Prantsusmaa (LFI).

Senise peaministri Michel Barnier' valitsus kukutati umbusaldushääletusega ajal, mil käivad läbirääkimised Prantsusmaa 2025. aasta eelarve üle.

Barnier' valitsust toetasid küll konservatiivsed vabariiklased ja Macroni tsentristid, kuid ebakindel allianss ei suutnud saavutada enamust rahvusassamblees.

Esialgu pole selge, kuidas parteijuhid suudavad leida laiema toetuse.

"Me eelistaksime kui see arutelu ei jätkuks (Macroni) egiidi all sel lihtsal põhjusel, et ta ei ole täna sellises positsioonis, et saaks mängida kohtunikku," ütles Sotsialistliku Partei juht Olivier Faure kõnelustele saabudes.

"Edasised kõnelused peaksid selle asemel leidma aset rahvuskogus," ütles roheliste juht Marine Tondelier.

Ka mõned Macroni leeri esindajad olid kahtlevad.

"Ta eksib, tema asi ei ole enamust moodustada, see on tema peaministri asi," ütles üks Macroni toetaja AFP-le anonüümsuse tingimusel.

Kiiret lahendust kriisile pole loota. Rohelised on välistanud liitumise riiklike huvide valitsusega, samas kui sotsialistid ütlevad, et on nõus olema vaid vasakpoolse peaministri juhitud valitsuses – selle on välistanud aga konservatiivid.