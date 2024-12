Kolmapäev tuleb vähese pilvisusega ja peamiselt sajuta

Öö vastu kolmapäeva tuleb Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta, kuid paiguti võib tekkida udu. Puhub edela- ja läänetuul, mis peale keskööd loodesse pöördub, kiirusega 3 kuni 9, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +1, rannikul kuni +4 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on taevas valdavalt selge ning ilm sajuta. Paiguti on veel udu. Puhub loodetuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +1, rannikul kuni +4 kraadi.

Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Tuul puhub valdavalt loodest 4 kuni 9, rannikul kuni 12, iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Termomeetri näit jääb vahemikku -1 kuni +4 kraadi.

Neljapäeval on taevas muutlik. Mitmel pool sajab hooti lund, saartel ja rannikul ka lörtsi ning tuiskab.

Reedest pilvisus tiheneb. Kui reedel on kohati vaid kerget lund oodata, siis laupäeval on sajud tugevamad ning sekka tuleb ka lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma.

Pühapäeval esineb pilvises taevas ka selgimisi, kuid sajud jätkuvad. Kui töönädala lõpus on külma keskmiselt 2-3 kraadi, siis laupäeval, pühapäeval juba sooja 2 kraadi.