Oluline kolmapäeval, 11. detsembril kell 7.38:

- Venemaal põles Brjanski rafineerimistehas;

- Rostovi oblasti kuberner: Taganrogis tabas rakett tööstusettevõtet;

- Zelenski: Ukraina vajab veel 10-12 Patrioti süsteemi.

Venemaal põles Brjanski rafineerimistehas

Ööl vastu kolmapäeva läks põlema Venemaal Brjanski oblastis asuv rafineerimistehas. Vene Telegrami kanalid teatasid, et Transneftile kuuluvat tehast tabas droonirünnak.

Venemaa Telegrami kanalid teatasid kolmapäeva varahommikul, et Brjanski oblastis toimus umbes 10 plahvatust. Brjanski oblasti kuberner Aleksandr Bogomaz teatas hiljem, et Vene õhutõrje lasi piirkonnas alla 10 drooni, vahendas Ukrainska Pravda.

Veel veidi hiljem teatas Bogomaz, et droonirünnaku tagajärjel puhkes Brjanski oblastis asuvas tootmisüksuses tulekahju. Bogomaz väitis, et tuletõrjujad suutsid tulekahju kustutada.

The Transneft refinery in Bryansk, Russia, is on fire. Locals backed by CCTV footage report of explosions.



Source: Telegram pic.twitter.com/JwnRy5FLHV