Süüria diktaatori Bashar al-Assadi kukutamine jätab võimu Süürias opositsioonile. Kui suur on oht, et riik pöörab radikaalsuse teele? Mida tähendab Vene mõjuvõimu vähenemine regioonis? Ja kuidas need protsessid Eesti julgeolekut mõjutavad? ETV "Esimeses stuudios" on täna kaitseminister Hanno Pevkur.