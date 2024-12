Tallinna ja Tartu vaheline reisirongiliiklus oli häiritud

Kolmapäeva lõuna ajal lõhkus töövõtja raudtee ehitustööde käigus Nõmmküla–Vägeva vahel fiiberoptilise kaabli, mille tõttu seiskus reisirongiliiklus Tartu ja Tallinna vahel. Kella 18 ajal teatas Elron, et reisirongiliiklus Tartu suunal on taastatud.

"Raudtee ehitustööde käigus purunenud kaabli tõttu katkenud reisirongiühendus Tartu ja Tallinna vahel on taastatud, kuid lõunasuuna rongid saabuvad ja väljuvad väga suurte hilinemistega," teatas Elron.

"Taristuomanik AS Eesti Raudtee tegeleb endiselt taristurikke lõpliku kõrvaldamisega, kuid reisirongiühendus Tallinna ja Lõuna – Eesti vahel on taastatud," ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. "Reisijatel palume arvestada, et paljud väljumised liiguvad praegu Tallinna, Tartu, Valga ja Koidula vahel väga suure hilinemisega. Mõnede väljumiste puhul oleme asendanud rongisõidu ka bussiga, kui teisiti polnud võimalik."

Mäe sõnul mõjutab taristurike lõunasuuna (Tartu, Valga, Koidula) reisirongide väljumis- ja saabumisaegu kuni päeva lõpuni. "Palume reisijatelt ebamugavuste pärast veelkord vabandust."

Teavet muudatuste kohta rongide väljumis- ja saabumisaegade kohta saab jooksvalt www.elron.ee või tasuta rongiinfo telefonilt 616 0245.