Neljapäev pakub veidi lund ja nappi miinust

Eestis on aga taevas selgemaks tõmbumas, sest Briti saarte kohal tammuv kõrgrõhkkond laieneb servaga Läänemere äärde. Hajutab pilved ja laseb õhul -5 kraadi ümbrusse jahtuda, rannikul püsib nullist kõrgemal.

Hommikuni sadu ei tule, siis võib põhjarannikul veidi lund ja lörtsi pudeneda. Selleks ajaks kogub loodetuul ka kiirust. Põhjuseks Venemaa põhjaaladele toppama jäänud madalrõhkkond. Selle lohk toob päevaks lume- ja lörtsihooge ning paisutab loode- ja põhjatuule jõuliseks. Õhk jääb sisemaal miinustesse, saartel ja rannikul kerkib mõneks tunniks üle 0, aga õhtul taas langeb, sest reede ööks läheb ülemvõim taas kõrgrõhkkonnale, mis tuleb Rootsi lõunaossa ja hoiab meid suuremast sajust.

Tugev loode- ja põhjatuul tõmbub hommikuks tagasi ja õhk muutub kargeks. Sisemaal võib suisa 10-ne kraadist külma teha. Päev on sisemaal ka miinustes, saartel ja läänerannikul aga tõuseb veidi üle 0. Kaasa aitab uus madalrõhkkond, mis tuleb Skandinaaviasse ja laieneb servaga üle Läänemere, tõstab edelatuule tugevaks. Lükkab meie poole pehmemat ja niiskemat õhku. Lisandub pilvi ja mõnest tuleb veidi lund ja lörtsi. Õhtuks jõuab tihedam lumesadu, Lääne-Eestisse ka lörts ja vihm.

Eeloleval ööl on pilvi vähe ja suuremat sadu ei tule. Puhub loodetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on -1-st..-5-6-ni, rannikul 0-st +3 kraadini.

Hommik on Lääne-Eestis ja põhjarannikul pilvisem ja kohati sajab nõrka lörtsi või lund. Sisemaal on selgem ja sajuta. Puhub lääne- ja loodetuul 4-9, rannikul kuni 12, puhanguti 17 m/s. Õhutemperatuur on 0..-5, saartel ja läänerannikul kuni +3 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega. Hooti sajab lund, saartel ja rannikul ka lörtsi. Puhub loode- ja põhjatuul 7-13, rannikul kuni 15, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on 0..-3, rannikul kuni +3 kraadi.

Reede on karge ja miinustes ning üksikuis paigus poetab kerget lund. Õhtu on sajusem, tuleb alla lund, rannikul ka lörtsi ja vihma.

Nädalavahetusel sajab aeg-ajalt lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul enamasti plussis. mandri sisealadel napilt miinuses, vaid laupäeva päeval valitseb üle maa sulailm.