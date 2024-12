Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud teatasid, et Vene väed on jõudnud Pokrovskist vaid kolme kilomeetri kaugusele. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi kinnitas kolmapäeval, et rindelinna lähistel käivad äärmiselt karmid ja ägedad lahingud.

Zelenski: NATO kutse peaks laienema kogu Ukraina territooriumile

Kui eesmärk on sõda tegelikult lõpetada, siis peaks Ukraina saama ametliku kutse NATO sõjalise liiduga liitumiseks, ütles kolmapäeval president Volodõmõr Zelenski intervjuus meediakanalile CBN.

"See, mida nad väidavad, et Ukraina püüab NATO allianssi Venemaaga sõtta tõmmata ei vasta tõele. Sellepärast tahtsimegi kutset ja teame, et keset sõda meid vastu ei võeta. Kui me aga tõesti tahame sõda lõpetada, siis peavad nad Ukrainale kutse andma," rääkis president.

"Kutse peab laienema kogu Ukraina territooriumile rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Siin pole millestki muust rääkida, sest see on meie põhiseadus ja rahvusvaheline õigus. Seetõttu tuleks kutse esitada rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Kuid alliansi tegevus võib tulevase laienemise korral piirduda Ukraina kontrolli all oleva osaga," ütles Zelenski.

Praegu presidendi sõnul peale NATO piisavaid julgeolekugarantiisid ei ole.

Ukraina president meenutas, et riik on sõlminud juba ligi 20 kahepoolset julgeolekugarantiide lepingut. Need käsitlevad finants-, humanitaar-, tervishoiu-, energia- ja muud abi, taeva kaitsmist, samuti relvi ja sanktsioonipoliitikat. Kuid piirikaitset tagavate julgeolekugarantiide mudelite hulgas on NATO praegu see, mis on ainsana tõhus.

Samas rõhutas riigipea, et Ukraina mõistab, et NATO-ga liitumine on võimatu seni, kuni riigi territooriumil käib sõda ja sellese sõtta ei taheta kaasata teiste riikide vägesid.

Pokrovski ümbruses käivad äärmiselt ägedad lahingud

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud teatasid, et Vene väed on jõudnud Pokrovskist vaid kolme kilomeetri kaugusele. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi kinnitas kolmapäeval, et rindelinna lähistel käivad äärmiselt karmid ja ägedad lahingud.

Veidi varem teatas sõjaväe pressiesindaja Nazar Vološin, et Vene väed hävitasid Pokrovski lähistel kaks Ukraina positsiooni.

Pokrovsk ise on oluline logistikakeskus, mis toetab Ukraina operatsioone Donetski oblastis. Ukraina võimud on ka varem teatanud, et olukord Pokrovskis on ülimalt keeruline.

Sõrskõi sõnul on Ukraina armee ebasoodsas olukorras, kuna Venemaal on rohkem sõdureid.

"Peame tegema ebatavalisi otsuseid, et suurendada kaitse vastupidavust, hävitada tõhusamalt okupante. Lahingud on erakordselt karmid," ütles Sõrskõi.

Milliseid ebatavalisi otsuseid tuleb lähiajal langetada, Sõrskõi ei täpsustanud. Ta ütles siiski, et prioriteediks on piisavas koguses laskemoona toimetamine rindejoonele.

Pokrovski linna kaitseb mitu Ukraina eliitbrigaadi, nende hulgas ka dessantväelased. Mõlema sõdiva poole põhiliseks võitlusvahendiks on saanud droonid, vahendas ERR.