Eesti Energia eraldab reservelektrijaamad ja vedelkütuste tootmise

Eesti Energia loob Eesti riigile varustuskindlust tagavate reservelektrijaamade opereerimiseks eraldi ettevõtte, et muuta elektribörsile harva pääsevate varuvõimsuste juhtimine selgemaks ja läbipaistvamaks.

Eesti Energia juhatuse ja kontserni suurtööstusettevõtte Enefit Power nõukogu esimehe Andrus Durejko sõnul võimaldab reservelektrijaamade eraldamine vedelkütuste tootmisest luua tingimused kahe erisuunaliselt liikuva tegevusvaldkonna toimimiseks omanikule ehk Eesti riigile kõige efektiivsemal ja tulusamal moel.

"Vanade põlevkivijaamade ülalpidamine tähendab Enefit Powerile iga-aastaselt suurt kahjumit. Otsime koos riigiga nii Eesti kui kogu Baltimaade elektrisüsteemi jaoks hädavajalike põlevkivijaamade ülalpidamiseks pikaajalist ja jätkusuutlikku lahendust," ütles Durejko. "Samal ajal võimaldab see muudatus nii maailma- kui ka kodumaisel turul suure kasvupotentsiaaliga suurtööstusel jätkata arengut keemiatööstuse suunal, et see oleks atraktiivne valdkond nii investoritele kui tulevastele töötajatele."

Eesti Energia hakkab pakkuma elektri varustuskindluse tagamise teenust riigile uue tütarettevõtte kaudu, kuhu alates 1. aprillist 2025 kuuluvad Eesti, Balti ja alates 1. jaanuarist 2026 ka Auvere elektrijaam.

Vedelkütuste tootmise, keemiatööstuse arendamise ja põlevkivi kaevandamisega seotud varad ning protsessid jäävad senisesse ettevõttesse.

Praeguse Enefit Poweri ligi 1700 töötajast üle 400 jätkab alates 1. aprillist tööd reservelektrijaamade ettevõttes, ülejäänud töötajad jäävad vedelkütuste valdkonna arenguga tegelevasse ettevõttesse.

Ettevõtete struktuur ja juhatuse koosseis selguvad niipea, kui vajalikud õigustoimingud on lõpule viidud, teatas ettevõte.

Eesti Energia üldkoosolek, rahandusminister Jürgen Ligi, kiitis heaks ettevõtte nõukogu otsuse kontserni tütarettevõtte Enefit Power jagunemiseks.

Enefit Power AS on 100 protsenti Eesti Energia omandis olev ettevõte, mille põhitegevus elektri- ja soojusenergia ning õli ja selle kõrvaltoodete tootmine ja müük. Enefit Poweri koosseisu kuuluvad Narva karjäär, Estonia kaevandus, logistika, Balti elektrijaam, Eesti elektrijaam, Auvere elektrijaam ning vedelkütuste tehased Enefit 140, Enefit 280 ning ehitatav Enefit 280-2 tehas.