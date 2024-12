Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Egert Belitšev

Varguste ja kelmuste arv on tõusuteel. Milline on politsei vastus ja kui palju on täiendavaid ressursse varavastaste kuritegude uurimiseks? Kuidas on võimalikeks hübriidrünnakuteks valmis meie idapiiri kaitsjad ja millised on politseinike palga- ja töötingimused rahapuuduse olukorras? ETV "Esimeses stuudios" annab täna vastuseid politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev.