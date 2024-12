Macron nimetas peaministriks François Bayrou

Prantsuse meedias levisid juba varem väited, et president nimetab Bayrou uueks peaministriks. Veteranpoliitik Bayrou on Macroni partei liitlase, tsentristliku MoDemi partei juht.

Bayrou ja Macron kohtusid reede hommikul, nende kohtumine kestis ligi kaks tundi. Bayrou peab nüüd moodustama valitsuse ja jõudma kokkuleppele teiste poliitiliste jõududega.

Bayrou etendas olulist rolli Macroni 2017. aasta presidendivalimiste võidus. 2017. aastal oli Bayrou ka lühikest aega justiitsminister. Aastatel 1993-1997 oli Bayrou haridusminister ning ta on kandideerinud kolm korda Prantsusmaa presidendiks.

73-aastane Bayrou määrati ametisse üheksa päeva pärast Michel Barnier' valitsuse kukkumist.

Barnier' valitsus astus ametisse alles septembris, kui ta jõudis tsentristlike ja konservatiivsete poliitikutega kokkuleppele võimuliidu moodustamiseks.

Prantsusmaa parlament on samas killustunud ning Barnier' valitsuse püsimine sõltus parempopulistide ebakindlast toetusest. Viimase umbusaldushääletuse järel kukkuski Barnier' valitsus kokku ning temast sai kõige lühema staažiga peaminister kaasaegse Prantsusmaa ajaloos.

Macron on nüüd üha suurema surve all ning ta lubas varem, et nimetab uue peaministri juba neljapäeval. Ta ei pidanud tähtajast kinni ning seejärel teatas tema büroo, et uus peaminister nimetatakse reede hommikul.

Nii vasak- kui ka parempoolsed poliitikud leiavad nüüd, et praeguses poliitilises peataolekus on süüdi Macron ja nõuavad presidendi tagasiastumist. Macron ise teatas eelmisel nädalal, et püsib riigipeana kuni 2027. aasta maini ehk oma teise ametiaja lõpuni.