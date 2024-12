Gershkovich tõi päevavalgele Putini režiimi repressiivorgani

Ajalehe The Wall Street Journal (WSJ) ajakirjanik Evan Gershkovich pääses augustis Vene vanglast ning võttis oma esimeses uudisloos pärast vabanemist vaatluse alla Vene vastuluureoperatsioonide osakonna. See üksus viib Venemaal läbi varjatud ja avalikku jälitamist ning aitab Putini režiimil tugevdada haaret Vene ühiskonna üle.

Gershkovich vabanes augustis ja ta otsustas tuvastada mehe, kes oli temaga kaasas, kui ta vabastati. Ta tegi koostööd teiste The Wall Street Journali ajakirjanikega ning tegi kindlaks, et see mees oli Dmitri Minajev.

Minajev juhib Vene vastuluureoperatsioonide osakonda ehk DKRO-d. Ametlikult tegeleb see organisatsioon vastuluurega. Päris elus võtab see üksus eeskuju Stalini ajastu repressiivorganitest ning aitab praegusel režiimil võimul püsida.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et DKRO on Putini režiimi üks alustaladest. Sama üksuse toel võtab Kreml ka teisi ameeriklasi pantvangi ja proovib nii vabastada Venemaa kasuks luuranud agente.

Gershkovich kirjutab, et alguses tembeldas DKRO ta CIA agendiks. Sellest piisas, Gershkovich läks kohtu alla ning mõisteti lõpuks 16 aastaks vangi.

Gershkovichi teatel saavad DKRO liikmed head palka ning neid peetakse Kremli julgeolekujõudude eliitüksuseks.

Üksusesse kuulub umbes kaks tuhat luureohvitseri ja teadaolevalt pole ükski DKRO ohvitser läände põgenenud.

Kodumaal arreteerib DKRO Putini režiimi vastaseid ning on saatnud trellide taha sadu venelasi.

The Wall Street Journal toob välja, et DKRO aitas 2024. aastal läbi viia ka puhastuse Vene kaitseministeeriumis. Kümneid ametnikke süüdistati korruptsioonis ning nad saadeti kurikuulsasse Lefortovo vanglasse.