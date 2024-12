Nädalavahetus tuleb lumine-lörtsine

Reedel tingis Kesk- ja Ida-Euroopas selgemat ja kuiva ilma kõrgrõhuvöönd. Päeval sai mõjusamaks aga üle Skandinaavia laienev madalrõhkkond. See tõi kaasa tihedamad pilved ning lume- ja lörtsisajud.

Öösel saabub Eesti kohale sajune madalrõhulohk. Taevas on pilves ning sajud liiguvad merelt üle mandri. KUI öösel on mõnel pool veel miinuskraade, siis hommikuks tõuseb temperatuur pea kõikjal üle nulli. Homme moodustub Botnia lahel osatsüklon, mis Soome suunas liigub. Päev tuleb pilvine, tuuline ning sajune. Pühapäeval liigub tsüklon Soomest üle Eesti Venemaale.

Pärastlõunal küll sajud hõrenevad ent tuul püsib ikka tugev.

Öö tuleb Eestis pilvine. Lääne-Eestis sajab vihma ja lörtsi, Kesk- ja Ida-Eestis lörtsi ja lund. Puhub edela-, läänetuul 3-8, rannikul 8-14, iiliti kuni 20 m/s. Ida-Eestis on külma 1 kuni 3, Lääne-Eestis sooja 0 kuni 4°C. Teedel on suur libeduseoht!

Laupäeva hommikul on taevas pilves, sajab vihma ja lörtsi, Ida-Eestis ka lund. TUUL puhub edelast 4-10, läänerannikul kuni 12, iiliti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on -1..+3, Lääne-Eestis kuni +5 kraadi. Teed on ikka libedad!

Päev tuleb pilvine. Sajab vihma ja lörtsi, õhtu poole sekka ka lund. Puhub mõõdukas, iiliti tugev edelatuul ning sooja on 0 kuni 5°C.

Pühapäeval on taevas pilves. Sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma ning tänavail püsib libeduseoht.

Esmaspäeval hakkab pilvisus lääne poolt küll hõrenema ent ilmad püsivad ikka sajused. Sooja on neil päevil keskmiselt 2 kraadi. Muutuse toob kolmapäev, mil vaid Ida-Eestis kohati lund on oodata ning keskmine temperatuur -4 kraadi juurde langeb.