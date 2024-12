Jõulumäel avati kunstlumega suusarajad

Pärast novembri suurt lund on Pärnumaa olnud lumeta. Tuleb aga välja, et ühes kohas seda siiski on.

"Meie lumi on selle aasta jaanuaris tehtud ja üle suve hoitud. Neljapäeva hommikul avasime 900-meetrise raja ja õhtul kella viiest siis rajasime täispikkuse 1,2 kilomeetrise raja," rääkis Jõulumäe tervisespordikeskuse juht Eido Tasalain.

Suusataja Lätist ütles, et nägi neljapäeval Jõulumäe veebilehel postitust,

et neil on rada valmis. "Siiani olen sõitnud viis kilomeetrit, plaanis on teha veel vähemalt 20. Pärast seda lähen jälle koju tagasi," ütles Janis.

Suusasõprade õhinast võib välja lugeda, et suusarada oodati juba ammu. Tasalaini sõnul olid esimesed suusatajad kohal juba siis, kui raja tegemine alles pooleli oli.

"Sellel aastal selleks talveks me oleme kaks ööd teinud, kahjuks Pärnumaal väga häid külmu pole olnud. Kuna ilmaprognoos väga talvist ei näita, siis üritame selle rajaga kuni talveni vastu pidada," rääkis Tasalain.

Lähipäevil peaks suusarajad valmima ka Haanjas. Sealsed lumekahurid on juba töös.